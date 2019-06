“La Comisaría Provincial de Cádiz es la peor de España, de Europa y de la galaxia”

David Montes, secretario general en Andalucía del sindicato Unión Federal de la Policía (UFP), lleva una década siendo un azote para los mandos. Incapaz de mantenerse callado ante las carencias del cuerpo en una provincia estratégica en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, Montes continúa mostrándose tan combativo como cuando llegó a la lucha sindical hace ya una década.

Para el responsable regional de UFP los jefes provinciales de la Policía “no están ejerciendo la presión necesaria para abordar lo que definitivamente sería el catálogo de puestos de trabajo”. Actualmente las cifras hablan de que está al 95%, incluso al 100% en algunos casos, “pero hay determinados grupos o unidades con unas carencias mayúsculas y obviamente no se puede acometer toda la actividad delincuencial con el mismo número de funcionarios, mucho menos en verano”.

El catálogo que tiene la Comisaría Provincial de Cádiz, que conlleva un aumento de personal, data de 2010, según Montes. “Luego ha venido la Unidad de Extranjería de Chiclana por ejemplo, que la dotan y tiene que salir gente de Cádiz. Te meten más servicios pero el número de funcionarios es el mismo. Por ejemplo, crear la sala del 091 y tener que estar trayendo gente en comisión de servicio para atenderla no es normal”, dice. “Dótalo de personal definitivo porque es una sala que va a estar permanente”.

Montes lamenta que la Comisaría Provincial de Cádiz sólo tenga una UPR. “Las provinciales deben estar en la cima y ser las que surten a otras comisarías. Aquí es al contrario, somos la cuarta comisaría en cuanto a catálogo de la provincia, por detrás de Algeciras, El Puerto de Santa María y Jerez. Es decir, hay tres comisarías locales que están por encima de la Provincial. Además no es que tengan cuatro más, es que tienen cientos en algunos casos. Estamos a los niveles de la comisaría de San Fernando, La Línea, Rota o Sanlúcar. Esto es difícil de entender. Creo que esto es en la única provincia que pasa en toda España”, comentó.

David lleva diez años en la UFP y afirma que nunca ha visto cambios significativos. “Los únicos cambios de los que puedo hablar en materia de personal se han vivido en el Campo de Gibraltar, donde en los últimos dos o tres años se han reforzado las plantillas, se están cumpliendo los catálogos y el criterio es que se mantengan al cien por cien en esta zona de la provincia, pero, aun así, sigue siendo corto en muchos aspectos, porque es verdad que cada vez hay más labores que desarrollar, más allá de la seguridad ciudadana, por ejemplo con la lucha contra las redes de inmigración, y lo que hay que hacer es crear más grupos especializados como quien dice en determinadas delincuencias, pero no se aumenta el número de personal”.

Montes asegura que entendería mucho más un Plan Meridional de Seguridad que abarcara a toda la provincia, “porque desgraciadamente ni el narcotráfico ni la inmigración son de aquí, ni son nuestros ni van a quedarse únicamente en una comarca. Hacer un plan meridional y no contar con toda la provincia, o con la Jefatura Provincial de Policía, nos parece quedarse bastante cortos. Está dando sus resultados pero vamos a seguir pidiendo que se extienda”, dice.

El secretario de la UFP cargó con dureza contra las condiciones que se viven en la Comisaría Provincial de Cádiz, que considera que es “la peor de España, de Europa y de la galaxia. El edificio actual es impracticable, no se puede realizar ninguna actividad policial porque no tiene las condiciones ni para asistir al ciudadano que viene a presentar una reclamación, ni tiene buen acceso, ni nada. Carece hasta de calabozos. Es absurdo. No tiene galería de tiro, no tiene nada, es lo peor que yo he conocido. El edificio tendrá buenas vistas pero como comisaría de Policía es terrible”. Además, al preguntarle si cree que veremos una nueva comisaría provincial en Cádiz próximamente dijo que “igual la ven nuestros hijos. Cádiz no merece una Comisaría Provincial así”.

El próximo 19 de junio son las elecciones al Consejo de la Policía. Ese día se eligen los representantes de las distintas escalas para participar como interlocutores con la administración. Al preguntarle si están satisfechos tras el acuerdo sobre la tan demandada equiparación salarial indicó que “para los sindicatos que tuvimos la potestad para negociar con la administración este acuerdo fue un paso muy importante a la hora de atajar una brecha salarial, no sólo por las cantidades en el plano de tres años sino porque el resultado final da un montante de aproximadamente 560 euros brutos al mes para cada funcionario policial. Obviamente hay que seguir trabajando y en eso estamos. Para eso sirven estas elecciones sindicales que van a configurar un panorama de trabajo, de mejoras y de logros que todos deseamos, pero, por ejemplo, un mosso con siete trienios gana limpios 2.045 euros, un policía nacional en Algeciras, con tres trienios, gana 2.015, no sé si eso es equiparación, pero al menos es una aproximación mucho más que real, mientras algunos siguen diciendo que es una falsa equiparación”.

Montes lamentó algunos hechos que están tensando la campaña electoral. “Se están viviendo situaciones anómalas y desagradables. Hay un sindicato creado nuevo, que parte de lo que era la asociación Jusapol, que fue una idea global de justicia salarial con unos principios que todos compartíamos. Esa asociación se ha convertido en sindicato y, como no podía ser de otra manera, accede a la candidatura para las próximas elecciones al consejo. Es verdad que ellos tienen unas diferencias muy importantes con el resto de sindicatos en cuanto a criterios de subidas y acuerdos con la administración, y tienen una política de campaña desde hace mucho tiempo muy crítica, rozando algunas conductas que entendemos que no son las mejores, porque el insulto hacia el rival o comentarios como traidores, por buscar mejoras que te pueden gustar más o menos, no son, repito, las adecuadas. No dejamos de ser compañeros que estamos buscando lo mejor para la Policía. El hecho de encontrarte tu cartelería de campaña arrancada y tirada por el suelo, o el tablón que tienes para desempeñar tus labores sindicales acuchillado, pues son conductas ajenas completamente a lo que queremos, y sobre todo inapropiadas y denunciables dentro de una comisaría. La campaña esta siendo un poco virulenta”.