La nueva Comisaría Provincial podría estar construida dentro de una década

Por todo ello, Pacheco defendió que su obligación "será siempre gestionar con rigor, evitando el despilfarro de los recursos públicos y explicando a la ciudadanía la realidad con datos contrastables". Asimismo, aseveró que "la política no puede consistir en tratar a la ciudadanía como menores, como hacen desde el Partido Popular intoxicando respecto a cuestiones que eran de su competencia hasta hace tres meses y en las que nada avanzaron".

Asimismo, el subdelegado del Gobierno también aportó otra clave importante para argumentar la vuelta a la antigua Comisaría Provincial, que no es otra que el coste económico que supone el alquiler del Pirulí, que "asciende a 500.000 euros anuales". Por este motivo, manifestó que "resulta coherente buscar una solución temporal, aceptable y digna, que mejore las actuales condiciones de trabajo de la Policía Nacional".

Ante los inconvenientes que presenta el edificio del Pirulí para desarrollar sus labores el Cuerpo Nacional de Policía, Pacheco reconoció que "no son apropiadas para las funciones policiales ya que, entre otras cuestiones, carecen de calabozos y de galería de tiro, los vehículos están en la calle y las dependencias están limitadas por separadores que no permiten la debida intimidad para el tratamiento de denuncias y declaraciones de testigos e investigados".

Como el futuro de la nueva Comisaría Provincial se contempla que pueda alargarse hasta una década, Pacheco apuntó sobre la idea de volver al edificio de la avenida de Andalucía que "en la reunión que compartimos con el alcalde -José María González- en el Ayuntamiento de Cádiz junto con el delegado del Gobierno en Andalucía -Alfonso Rodríguez Gómez de Celis-, también compartimos la necesidad de que la situación de provisionalidad que existe en el edificio del Pirulí no debe mantenerse en el tiempo". Por este motivo, destacó que, a pesar de que se anunciara que el traslado al Pirulí sólo se iba a producir por seis meses, "si la ubicación de la nueva Comisaría va a suponer una espera de varios años, es conveniente plantear una opción temporal más adecuada a corto plazo".

Con todo, el subdelegado del Gobierno en Cádiz aseguró que "una capital de provincia como Cádiz merece contar con una buena Comisaría Provincial, moderna y completa que albergue todos los servicios necesarios, idea que compartimos tanto con el Ayuntamiento de Cádiz como con el SUP".

Ante las quejas del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) sobre el planteamiento del Gobierno central de regresar a la antigua Comisaria Provincial de la Avenida principal, Pacheco explicó la complejidad de la operación en la que está inmerso el Ministerio del Interior para que se materialice la construcción del futuro edificio. Este "planteamiento realista", tal y como se indica en una nota de prensa remitida por la Subdelegación del Gobierno, se debe a que es necesario para obtener la pastilla en donde se va a edificiar el nuevo inmueble que se llegue a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Cádiz y ADIF para que el municipio se quedase la parcela destinada a oficinas propiedad de la empresa de infraestructuras ferroviarias a cambio de hacerse cargo de las obras de urbanización de la avenida de Astilleros. Posteriormente, este terreno tiene que ser intercambiado entre el municipio y el Ministerio del Interior a cambio de los actuales edificios policiales, con los que se financiarían las obras de la Carretera Industrial.

Dudas sobre el estado en el que se encuentra el edificio de la Avenida

Con la explicación sobre la complejidad de la operación, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha intentado apaciguar los ánimos del Sindicato Unificado de Policía (SUP) tras conocerse el planteamiento del Gobierno central de que la Comisaría Provincial de la Policía Nacional regrese a su antiguo edificio de la avenida de Andalucía. Sin embargo, tal y como señaló en la edición del pasado jueves de Diario de Cádiz la secretaria general del SUP, Carmen Velayos, la vuelta al inmueble supondría "una equivocación" por el estado en el que se encuentra, ya que se ha realizado la rehabilitación de la fachada y la instalación de las nuevas ventanas, pero su interior se encuentra "desmantelado", por lo que se tendría que realizar una nueva intervención para adaptar la finca a las funciones policiales. Asimismo, Velayos también destacó los problemas eléctricos, de agua, de climatización y de espacio que sufre este edificio, por lo que no sería el adecuado para que los funcionarios policiales realicen su trabajo. Para ello, puso dos ejemplos claros como las inspecciones oculares de vehículos, que se debían hacer en la calle, y la centralización de la sala del 091 para justificar la necesidad de destinar el dinero a una nueva Comisaría Provincial en vez de seguir haciendo obras en la antigua.