Siete cenas de Nochevieja en Cádiz para no pasar el último día del año cocinando

Podríamos decir sin temor a equivocarnos que uno o una se hace definitivamente mayor cuando sobre uno o una recae la responsabilidad directa e ineludible de preparar las comidas navideñas para la familia, especialmente la cena de Nochevieja. Pero quien tenga la suerte de poder permitírselo existe la posibilidad de celebrar esta noche tan especial sin pasar previamente horas en la cocina. Cada vez son más las personas que deciden cenar la última noche del año y recibir el siguiente en un restaurante. Ya sea porque están de viaje y aprovechan la oportunidad que les brinda el hotel en el que se alojan o simplemente por pura afición a la experiencia lúdico-gastronómica en su propia ciudad o en una cercana.

Entre los adeptos a esta modalidad de celebración no hogareña cada vez más en alza predominan las parejas maduras sin hijos con cierto poder adquisitivo, pero también las jóvenes y las más veteranas que en algún momento se declararon objetoras de comerse las uvas viendo las campanadas en televisión tras una maratón delante de los fogones y preparando maritatas. Aunque tan solo queda un día para despedir el año y en la mayoría de los establecimientos hace días que se agotaron las reservas, repasamos algunas de las ofertas, pocas, bien es cierto, que brinda este año la ciudad de Cádiz.

Parador de Cádiz

La cadena nacional de Paradores de Turismo de España lanza todos los años ofertas navideñas tanto para Nochebuena como para Nochevieja. Y el Parador de Cádiz no iba a ser menos. Este año en el restaurante del establecimiento hotelero público gaditano proponen para clientes alojados y no alojados un menú que se abre con unos “bocados gastronómicos” compuestos por jamón ibérico de bellota D.O.P Jabugo, Ravioli de chicharrones de Chiclana y Crema de queso payoyo al romero. A estos les sigue una entrada de Cigala marinada, foie, mango, papaya y aguacate con emulsión de cebolla roja, tras la que los comensales podrán degustar como platos principales media ración de Merluza rellena de carabinero, crema de erizo de mar y teja de algas y media ración de Costillar de cordero lechal, con puré de castañas y patatas risoladas en mantequilla de ajo negro. Como prepostre servirán una Degustación de quesos payoyos en diferentes curaciones y de postre, una Mousse de turrón de Jijona con helado de pan de Cádiz. No faltarán, por supuesto, las doce las uvas de la suerte, los dulces navideños y un buen café o infusión. Para maridar proponen un Entrechuelos blanco 2021, Vino de la Tierra de Cádiz; Ramón Bilbao Crianza 2018, D.O.Ca Rioja y para brindar por el nuevo año, un Barbadillo Beta Brut, V.T. de Cádiz. Los aficionados a las copas largas disfrutarán de barra libre con bebidas nacionales y de importación durante una gran Fiesta de Fin de Año ambientada por un DJ. Todo esto por un precio de 150 euros por persona iva incluido. Si les hemos puesto los dientes largos, sentimos decirles que no quedan mesas desde hace mucho.

Café Royalty

En el Café Royalty, “el único gran café romántico histórico conservado en Andalucía y posiblemente en toda España”, según se promociona en su página web, la noche del próximo 31 de diciembre, a partir de las 21.00 horas, celebrarán una cena especial de Fin de Año. Para ella han elaborado una propuesta de menú “con nuestros productos de la provincia Cádiz”, en una velada que contará con música de piano en directo. “Será un festín de la tierra de Cádiz”, aseguran. El menú se compone de aperitivos, entrante, carne, pescado y postre, además de las tradicionales uvas de la suerte. Todo ello maridado “con los mejores vinos de la tierra”, por un precio por persona de 125 euros, iva incluido. Como aperitivos servirán Ostra de estero con gelée de amontillado, Langostino de Sanlúcar y Tartar de Atún rojo de almadraba al aroma de palo cortado. Como entrante, los comensales degustarán una Sopa de tomate gaditana a la manzanilla con huevo de codorniz y croutons. De primero los platos protagonistas serán un Rodaballo con velouté al fino, tirabeques y setas y Solomillo de retinto, parmentier de patata trufado y demi-glace al oloroso. Y de postre, Picatoste Royalty con crema de caramelo al Pedro Ximénez y helado casero de turrón. El menú contempla, claro está, las tradicionales uvas de la suerte y un Cocktail Royalty de bienvenida. De aperitivo servirán manzanilla Solear o fino Tío Pepe, cervezas y refrescos. El menú lo maridarán con Tierra Blanca semidulce, Vino de la Tierra de Cádiz; Barbazul, IGP Tierra de Cádiz; Néctar Pedro Ximénez (D. O. Jerez-Xérès-Sherry) y copa de cava -sin determinar- para brindar. Al cierre de esta información todavía era posible reservar mesa.

El Faro

Al igual que el Parador, el restaurante más emblemático de Cádiz, El Faro, hace tiempo que agotó sus reservas para su cena de Nochevieja, pero al cierre de esta información todavía tenían disponible en su página web el menú que han preparado para disfrutarlo en la barra, una opción más asequible que la del comedor y que muchos prefieren por su mayor variedad y formato más reducido de los platos. La propuesta está compuesta por una copa de bienvenida de espumoso Beta Sur, de Bodegas Barbadillo, Cóctel de Gamba blanca; Croqueta cremosa de marisco y sashimi de alistado picante; Crema ligera de camarones al brandy servida tibia y Cogollo asado, bogavante y salsa de mantequilla a la manzanilla. A estos entrantes les seguirá una Lubina de estero en amarillo y una Pluma de cerdo ibérico asada en su jugo, crema de orejones y almendras caramelizadas y especiadas. De postre, Pannacotta de Cacao, helado de avellanas y aceite de oliva. Está a 65 euros por persona, con iva, si bien las bebidas no están incluidas en ese precio.

Arsenio Manila

El restaurante insignia del Grupo Arsenio Manila ofrecerá un menú de Nochevieja que arranca con unos entrantes compuestos por jamón ibérico, queso curado JM, gambas blancas, langostinos de Sanlúcar, bocas de cangrejo ruso, Micuit con crema de turrón de almendra, txangurro a la donostiarra y gratén de ostras, Salmón noruego ahumado con tártara y un Consomé andaluz, con palo cortao y su croqueta. De principales proponen Trancha de rodaballo, crema de carabinero al brandy de Jerez y patata al horno o Solomillo de vaca madurado con puré de patatas y mantequilla. De postre servirán un Milhojas relleno de crema pastelera de haba tonka con crema inglesa y frutillas. Todo lo acompañarán con un verdejo ecológico Finca Las Caraballas, Vino de la Tierra de Castilla y León; un Chloe Rosado, de Bodega Doña Felisa, de Ronda; y un Luis Cañas Reserva, D. O. Ca Rioja. Brindarán con un Champagne Perrier Jöel Grand Brut. El menú está a un precio de 105 euros por adulto y hay otro de 55 euros para niños menores de 12 años.

Villanos Bistró Canalla

Este establecimiento del Paseo Marítimo pondrá sobre las mesas de sus comensales una propuesta que también empieza con unos entrantes tradicionales como el jamón ibérico, el queso payoyo, la caña de lomo de Guijuelo y unas gambas blancas y cigalas cocidas, al que se le añade un Milhojas de foie con piña y queso y una gaditanísima Crema de coñetas y carabineros. Como principales, a elegir uno, servirán Solomillo de ternera con milhojas de patata y panceta, Brazuelo de cordero al estilo magrebí con puré y trufa, Taco de corvina con su guarnición o Lomo de lubina a la roteña tradicional. La cena la cerrará el Postre del pastelero, cava y uvas de la suerte. Cuesta 90 euros por persona, bebidas no incluidas. Para niños menores de 14 años proponen como entrantes jamón ibérico de bellota, queso payoyo y caña de lomo de Guijuelo y de principales, Milanesa de ternera o Hamburguesa de retinto o lomo de lubina al gusto, para terminar también con el Postre del pastelero a un precio de 40 euros. En este caso, las bebidas sí que están incluidas.

Mimu-Food & Friends

El restaurante del Grupo Vélez situado en el Casino Gaditano también apuesta para compartir por el jamón ibérico de bellota, las gambas blancas cocidas y el queso de la Sierra de Cádiz, a lo que añaden un Atún mechado con mahonesa de coco y tomate seco y unas Croquetas de lomo en manteca. Como platos individuales servirán Puchero de mi madre con palo cortado, Rollito de lubina y gambón con fondo de crema de mariscos gratinados con holandesa y Pavo con almendras y amontillado cocinado a fuego lento. El menú lo cierran una Tarta de limón y merengue sobre base de galletas María, café o infusión, unos Caprichitos dulces de Medina Sidonia y, como no, las inevitables uvas de la suerte. Todo va acompañado por vinos de Jerez, un albariño de la Bodega Paco & Lola; el tinto Las Pisadas, D. O. Ca. Rioja, de la Bodega La Carbonera, de la Familia Torres; espumosos premium, cerveza, refrescos y agua mineral. El precio es de 93 euros por persona con las bebidas de la casa, si bien se pueden elegir otras que se añadirían a la cuenta. Para niños menores de 12 años disponen de un menú infantil a 45 euros compuesto por jamón de bellota y Paté de cabracho con mahonesa casera, de entrantes; Puchero de mi madre y Pollo empanado con patatas fritas, de principales; y helado y turrón de chocolate de postre. Se incluyen agua, refrescos y las uvas de la suerte.

El recién inaugurado Hotel Q Cádiz Bahía oferta un bufé de gala a un precio de 70 euros por persona. Otros restaurantes de hoteles, como el Isla de León, del Hotel Reina Victoria, o Jamar, del Hotel Occidental, este año no tienen menú especial de Nochevieja.