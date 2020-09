“Servicios Sociales nos amenaza con quitarnos los niños”

Como si fuera el efecto bumerán, la asociación de mujeres víctimas de violencia de género Desamparadas han utilizado algunos de los lemas que utilizó Kichi cuando llegó a la Alcaldía en el acto de protesta que han realizado en la mañana de este jueves por el desahucio que van a sufrir tres de sus mujeres de las viviendas que tienen alquiladas por el retraso en el pago de las ayudas al alquiler por parte del Ayuntamiento de Cádiz.

En las puertas del edificio consistorial en la plaza de San Juan de Dios rescataron aquella frase del “no queremos gente sin casa ni casas sin gente” o aquel otro de “si esto no se arregla, ¡guerra, guerra y guerra¡”.

Estas mujeres, que tienen menores enfermos a su cargo, han recibido cartas del juzgado para abandonar sus viviendas: una tiene que salir el 27 de octubre y otra el 19 de noviembre; la tercera ha conseguido una prórroga extraordinaria de seis meses gracias al Real Decreto–ley 26/2020 de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto de la covid–19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

Pero no sólo pesa sobre ellas el futuro desalojo de la vivienda, sino que en dos de los tres casos afirman que de una manera velada “nos amenazan desde Asuntos Sociales que si no podemos tener un techo para nuestros hijos, nos lo pueden retirar”, tal y como explicó Dunia, una de las tres afectadas: “Aparte de vernos en la calle, si lo único que tenemos son los niños y ni siquiera podemos estar con ellos...”.

A la concentración las mujeres acudieron con una serie de cartulinas reivindicativas y también recibieron el apoyo de varios concejales del Partido Popular, encabezados por Juancho Ortiz, y el edil no adscrito, Domingo Villero.

La presidenta de esta asociación, Rosa María Núñez, ha explicado que “estas tres mujeres reciben de Servicios Sociales una ayuda económica según la situación en la que se encuentre cada familia pero el Ayuntamiento paga muy tarde y muy mal a pesar de que hay un acuerdo plenario que establece que hay que abonar esas ayudas antes del día cinco de cada mes con el objetivo de que no se produjeran mas desahucios en la ciudad”.Asimismo, la única solución que se les da desde Servicios Sociales “es que se busquen un piso y los propietarios no quieren alquilarlos por los impagos municipales”.

Dunia: “Nos encontramos absolutamente desamparadas”

“Lo único que me dice mi asistenta social es que me vuelva a buscar un alquiler particular y que ellos me vuelven a dar la ayuda pero eso es lo que me ha hecho estar en esta situación porque la dueña del piso no quiere renovar por los retrasos. He sido víctima de violencia de género, vivo con ansiolíticos y mi hijo está enfermo. No conseguimos ninguna solución y nos encontramos absolutamente desamparadas”.

Inmaculada: “Pago siempre el alquiler pero cuando me abonan las ayudas”

“Hace cinco años Servicios Sociales me facilitó estar en una pensión y luego pasé a San Rafael. Por más que buscaba un alquiler no lo encontraba porque no tenía ni avalista ni dinero. Finalmente Servicios Sociales me dio esta casa. El Ayuntamiento me ofrecía un porcentaje del alquiler, el 65%, y el resto lo pagaba yo de una ayuda alimenticia de 309 euros. Tengo un hijo de 15 años y otro de 18 meses. Pago el alquiler pero cuando me abonan las ayudas municipales”.

María de los Ángeles: “Kichi me dijo que me iba a ayudar pero sigo esperando”

“Tengo 30 años y tres hijos de 13, 6 años y 16 meses. Los dos primeros son de mi primera pareja, con la cual sufrí violencia de género y está en la cárcel. Es el tercer desahucio que voy a tener. Llevo trabajando desde los 16 años pero mi nómina no llega a los 300 euros, por lo que no me llega para pagar el alquiler. El desahucio es el 19 de noviembre pero tengo que salir de allí porque mi casa es un zulo. Kichi me dijo que me iba a ayudar pero sigo esperando”.