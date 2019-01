Sentencia condenatoria para un hombre que insultó a Teófila

El juzgado de instrucción número 2 de Cádiz ha condenado a P.J.C. como autor responsable de un delito de injurias sobre la persona de Teófila Martínez.

Los hechos juzgados tuvieron lugar el 15 de julio de 2016, cuando el ahora condenado se encontraba en la puerta del Ayuntamiento de Cádiz junto a otras dos personas. Según figura en la sentencia como hechos probados, a las 11:50 llegó la ex alcaldesa al Consistorio junto a la ex concejala Carmen Sánchez. Fue entonces cuando P.J.C. comenzó a dar voces diciendo “Teófila corrupta, eres una corrupta”, expresión que repitió varias veces, incluso cuando la dirigente del Partido Popular entró en el edificio.

Según la sentencia, estos hechos han quedado acreditados tras valorar las pruebas y los testimonios. Durante el juicio, tanto Martínez como Carmen Sánchez, el acusado y otro testigo reconocieron que se habían vertido esas acusaciones, aunque tanto el acusado como quien estaba junto a él declararon que fue otra persona quien la acusó de corrupta. Sin embargo, para la jueza resulta más creíble la versión ofrecida por Teófila que la del acusado, puesto que ni este ni su compañero pudieron reconocer al supuesto causante.

P.J.C. tendrá que pagar 1.000 euros a Teófila y tres euros de multa durante cuatro meses

En el juicio tanto Teófila Martínez como Carmen Sánchez identificaron sin ningún género de dudas a P.J.C. como la persona que la insultó. Teniendo en cuenta que no existían unas malas relaciones previas entre el condenado y las testigos de las que se deduzcan ansias de venganza, la juez no encontró motivos para dudar de la veracidad de sus testimonios, con lo que considera acreditado que fue el acusado quien profirió esos gritos contra la ex alcaldesa.

En la sentencia se apunta que la libertad de expresión no tiene cabida en esta ocasión, y considera que el insulto proferido por el acusado no se ve amparado por la misma.

Por todo ello, la autoridad judicial ha concenado a P.J.C. como autor responsable de un delito de injurias del artículo 208 del código penal a la penas de cuatro meses de multa con una cuota diaria de tres euros, lo que hace un total de 360 euros, cuyo impago provocará la privación de un día de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. Además le condena a indemnizar a Teófila Martínez con 1.000 euros por el daño moral y el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.