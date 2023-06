Uno de los alumnos con la nota más alta de Selectividad en Cádiz: "He visto la nota y me he puesto a dar vueltas en casa sin saber qué hacer"

"Estoy bastante nervioso. He visto la nota y me he puesto a dar vueltas en casa sin saber qué hacer". Esas eran las primeras sensaciones de Antonio Gómez Bustos tras comprobar en la web de la UCA que su nota en las pruebas de acceso a la Universidad, ahora PEvAU y antes Selectividad, era la máxima posible: un 14. Este alumno del IES La Bahía de San Fernando. donde ha realizado el Bachillerato Biosanitario, estaba satisfecho de sus desempeño en los distintos exámenes, "pero uno nunca se espera un 14.

También, como es lógico, alcanzó la máxima nota en la prueba de Matemáticas, de la que muchos estudiantes criticaron su dificultad. Reconoce que salió contento y con la seguridad de haberla realizado con solvencia, mas las quejas y las lágrimas de muchos compañeros le hicieron preocuparse. "Luego vi en las redes sociales que algunos profesores habían resuelto los ejercicios y los resultados coincidían con los míos. Ahí ya me tranquilicé", admite. Gómez Bustos explica que la clave de la controversia con este examen estuvo "en lo confuso de los enunciados, que no eran comunes a los que venían cayendo en las pruebas de Selectividad desde la pandemia".

Acabó Bachillerato con un 10 de media. Qué hay que hacer para conseguir este éxito. Antonio Gómez apunta al "esfuerzo y organización" como las claves de sus logros. Organizarse, sobre todo, para contabilizar esos estudios con los de Música. Y es que además acaba de terminar el grado profesional en el Conservatorio Manuel de Falla de la capital gaditana.

El pleno de 14 le posibilitará cumplir el sueño de su vida: ser médico. Antonio Gómez tenía clara su vocación desde pequeño y estudiará Medicina en Cádiz. Han pesado "la cercanía y la familia" en su decisión.