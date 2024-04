Segunda noche al raso en la puerta del albergue municipal de Cádiz

Continúa la protesta de personas sin hogar expulsadas del albergue municipal tras el fin de la Campaña de Frío. Cristina, Manuel, Mari Carmen, David, Soraya..se enfrentan al frio de la noche con unas pocas mantas y un vaso de caldo caliente. Quedan 5 en el campamento improvisado tras el desalojo, otras 7 personas han dormido esta noche refugiados en los soportales de Capuchinos, y otras muchas en otros resguardos similares dispersos por la ciudad.

"Es una vergüenza que el alcalde diga que como no va a hacer temporal no pasa nada porque estas personas tengan que dormir en la calle. El derecho al alojamiento alternativo no depende de que haga buen tiempo o no. Es un Derecho fijado en la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, en su articulo 42, y es una prestación garantizada, exigible, y de provisión obligatoria para la administración. Lo que dice el alcalde es de una insensibilidad absoluta" denuncia Miki Carrera, que hoy pasa su segunda noche acompañando a estas personas en su reivindicación.

Los afectados están indignados por la justificación dada desde el Consistorio, alegando que los expulsados "no quieren reinsertarse". Manuel, con problemas de alcoholismo, espera cita en el CTA para seguir tratamiento. "Yo quiero dejarlo, pero si me dejan en la calle es imposible, a ver quien aguanta en la calle sin beber, nadie" protesta.

"Los servicios sociales deberían entender mejor que nadie que muchas veces se juntan diferentes problemáticas, como que alguien puede tener ingresos y ser incapaz de gestionarse el dinero, conseguir un contrato de alquiler, o de mantener una convivencia con según qué grado de exigencia, depresiones, etc. Si se expulsa a un alcohólico 3 meses a la calle porque un día llega alcoholizado al albergue, nunca se va a recuperar " explican desde el campamento.

"El modelo no está mal pensado, pero no se está aplicando. Todo el mundo tiene derecho a la reinserción, a recuperarse, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, y a una tercera, a volver a intentarlo, y esos derechos y esos mecanismos están en la Ley de Servicios Sociales, y es obligación de los Servicios Sociales garantizar los derechos y facilitar la recuperación cuando alguien está en situación de vulnerabilidad social, pero para las personas sin hogar no se aplica, están abandonadas y muchas son incapaces de manejarse por sí solas en los laberintos administrativos" insiste Miki.

Tienen un poco de esperanza, ayer a última hora recibieron una llamada del concejal de Bienestar Social, Pablo Otero, que se comprometió a resolver la situación.