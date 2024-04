Los expulsados del albergue municipal de Cádiz pasan la noche a las puertas del centro

"Tengo úlceras varicosas en las piernas que se están gangrenando por no tener donde descansar, tengo que dormir en un banco elevado porque con los reumas y dolores de hueso no puedo acostarme y levantarme del suelo con facilidad, y la incontinencia urinaria grave que la resuelvo como puedo". Cristina R., de 66 años, es una de las 13 personas sin hogar que la noche de este lunes tuvieron que volver a dormir en la calle tras culminar la Campaña de Frío y que se redujeran las plazas en el albergue municipal de Cádiz.

Una campaña que, según denunciaba este 1 de abril Adelante Izquierda Gaditana, se ha ampliado en otras ocasiones y cuya culminación ha desembocado en más de una decena de personas expulsadas del centro de la plaza Macías Rete que decidieron registrar una solicitud formal al Ayuntamiento de Cádiz para pedir una solución a su situación ya que no quieren volver a dormir a la intemperie.

Personas que, como tantas otras, ya a las 18.00 horas de la tarde de este lunes esperaban a las puertas del albergue municipal para saber si podrían disfrutar de una cama esa noche. Entre quienes no vieron renovada su estancia se encontraba Cristina R., una mujer con numerosas patologías que junto a otros compañeros que no consiguieron entrar en el albergue decidieron instalarse en un tenderete improvisado en la puerta del centro. "Estoy intentando ahorrar para poder acceder a una vivienda, pero mientras tanto necesito un sitio donde vivir, no puedo estar en la calle", explica la afectada.

"El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Cádiz está saltándose a la torera la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, que fija explícitamente el Alojamiento Alternativo como una prestación garantizada, exigible y de provisión obligatoria", denuncia Miki Carrera, voluntario de una organización social que les ha acompañado esta noche. "Los trabajadores del Albergue nos dicen que ellos no pueden hacer nada. Esperamos que el señor Pablo Otero (concejal del ramo) rectifique este desaguisado y les realoje mañana mismo, parece que no hay nadie a los mandos del Área de Bienestar Social", apunta sin que, por ahora, haya obtenido respuesta municipal.