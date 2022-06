Salvador Illa en Cádiz: “No les va salir bien eso de que las encuestas ya han hablado, Irene”

Arropado por las direcciones local y provincial del PSOE y de UGT, de alcaldes y concejales socialistas, y militantes en general, el ex ministro de Sanidad durante el duro primer año de la pandemia, Salvador Illa, apoyó ayer por la tarde en la Casa de Iberoamérica de Cádiz la candidatura de Juan Espadas a la Presidencia de la Junta de Andalucía y la de Irene García, su cabeza de lista en territorio gaditano.

El secretario primero del PSC animó a los militantes socialistas y a los andaluces en general a movilizarse el próximo 19-J, pese a lo desfavorable de todas las encuestas publicadas hasta el momento. “No les va salir bien, Irene, esto de pensar que el 19 de junio no pasará nada”, dijo el diputado en el Parlamento de Cataluña. “No conocen a este partido, a los más de 470 alcaldes que tiene el PSOE en Andalucía, ni a sus 45.000 militantes ni la maquinaria, la organización, la potencia, la hegemonía que tiene el PSOE de Andalucía –argumentó– No conocen la fuerza de unas ideas;no saben lo bonito que es luchar por la igualdad de los ciudadanos. No conocen el sentimiento socialista que respira vuestra organización, que yo admiro y quiero también para el PSC”.

“Ya es muy viejo eso de que ya está todo hecho, quédese usted en su casa; eso de pretender que las encuestas ya han hablado. Pues no. Las urnas se abren el día 19 de junio, son transparentes y están vacías. Y las llenáis vosotros con vuestros votos. Y mal que les pese, todos valen lo mismo. Por tanto, las elecciones las deciden los ciudadanos. Y los ciudadanos de Andalucía se van a movilizar el 19-J. Yo os pido que os movilicéis y vayáis a votar porque hay mucho en juego”, trasladó Illa a los asistentes.

“Cataluña no sería lo que es sin Andalucía y el PSC, tampoco, sin el PSOE andaluz”, afirmó Salvador Illa. El jefe de la oposición en el Parlamento catalán pidió paso a "una política de acuerdos, ajena al insulto y que respire municipalismo. Y esa es la que representa Juan Espadas, que ha estado ocho años a pie de calle”, afirmó, destacando del candidato socialista su “serenidad y su espíritu constructivo, impulsando una política útil que no busca la bronca, que quiere más, que es ambiciosa y no se conforma”.

“La política de después de la pandemia que se tiene que ir abriendo paso en España tiene que ver con el municipalismo”, sostuvo Salvador Illa. “La buena política la aprendí en mi etapa municipal; los alcaldes no se pueden despistar, porque el vecino te llama la atención”, recalcó, para abogar “por esa política de la proximidad, donde escuchas y detectas lo que quieren”.

El ex ministro insistió en que es el momento de “la política de los acuerdos, de buscar lo que nos une, porque siempre hay cosas que nos unen, y la democracia está pensada para votar acuerdos”. Además, llamó a todas las fuerzas política a la “autoexigencia, a no echar la culpa a los demás” de los errores de gestión propios.

La cabeza de lista al Parlamento andaluz por la provincia de Cádiz llamó a un “grito unánime” de los demócratas en las urnas y proclamó que Andalucía “es una tierra de gente trabajadora, donde la sanidad pública no es una lacra con la que hay que acabar en beneficio de la privada”.

La candidata ironizó sobre “lo mal que le ha sentado a Moreno Bonilla el plan de empleo de 50 millones aprobado en Consejo de Ministros, porque no sabe gestionarlos [...] Hasta en dos ocasiones no ha tramitado los planes de empleo de los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que Rajoy siempre negó a esta tierra”.

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, recordó que ayer se cumplían cuatro años de la moción de censura y la llegada Sánchez a La Moncloa “para cerrar una etapa de corrupción en este país”. Ruiz Boix resumió la gestión socialista con tres cifras: 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social, el 50% con contratos indefinidos y con un salario de al menos 1.000 euros, gracias a la subida del Salario Mínimo Interprofesional.