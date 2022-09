SailGP Cádiz: “Estamos en la mejor liga y esto debe ser motivo de orgullo para la ciudad”

Miguel Ramos, mánager de activación local de SailGP en Cádiz, hacía balance tras finalizar la segunda y última prueba en Cádiz, reconociendo en primer lugar que “hemos perdido el factor sorpresa, ya sabe todo el mundo a lo que viene”. Mas aseguró estar “contento por cómo se ha desarrollado todo porque no ha habido ninguna incidencia. Ha salido todo muy bien y se ha notado que era una cosa muy planificada”.

Apuntó que “ha crecido el número de visitantes en tierra. Y en el mar, como nos temíamos, ha habido menos barcos que el año pasado, pues se corrió la voz de que se veía mejor desde tierra. Es verdad que desde las murallas la vista es espectacular. Aun así hemos tenido un buen espectáculo de barcos en la Bahía”.

Ramos señaló que “tenemos mucha más experiencia tanto SailGP como nosotros. Tenemos la base y la confianza en nosotros mismos de que podemos mejorar mucho y que tenemos mucho recorrido”.

Valoró que “la gente apoya al equipo español de manera vibrante y los tripulantes repiten que esto no lo han visto ni lo han vivido nunca, están muy emocionados. Somos buenos anfitriones. Estamos en el camino, entre SailGP y la ciudad, de multiplicar el evento, activando más sitios. Lo que habíamos pensado creemos que lo podemos hacer”.

Aseguró que en el seno de SailGP “la opinión es unánime: esto es otra cosa, otra alegría, otro evento distinto al de otras ciudades. Nos comentaba Nico Abad que cuando en las reuniones internas de SailGP piensan cosas, dicen “hay que hacer como en Cádiz”, y eso nos estimula. Para que cuando ellos lleguen a Cádiz nosotros estemos más allá”.

Para Ramos “sin duda este es el gran evento deportivo de Cádiz. No hay nada el mundo equiparable a esto en materia náutica. El talento, los recursos, las prestaciones... todo lo que hay aquí no lo hay en ningún otro evento deportivo náutico del mundo. Estamos en la mejor liga y esto debe ser un motivo de orgullo para la ciudad y un generador de autoestima”.

Manifestó que “el año pasado estábamos salientes de Covid, y no sabíamos si hacer o no hacer. Hicimos y deshicimos varias veces. Hicimos lo que pudimos. Éramos nuevos y tuvimos muchos condicionantes. Este año lo hemos hecho a pecho descubierto. Hemos tenido menos viento y menos espectáculo, pero Cádiz no va a fallar con los vientos”.

En cuanto al apoyo de las administraciones expuso que “están creciendo también con SailGP. El acuerdo con la Junta ya no es de eventos sino de patrocinio del equipo español”. La marca Andalucía “va a estar en grande en el barco, en los cascos de los tripulantes, en la ropa. Andalucía va a viajar con el circuito a los distintos eventos promocionando sus productos, su talento. Vamos a tener presencia en cinco grandes premios”.

Por último incidió en que “la relación de SailGP con Cádiz y Andalucía va madurando y tenemos más recorrido. Creo que entre todos vamos a ser capaces de poner en la mesa un montón de propuestas atractivas e ilusionantes”.