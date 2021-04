Desde la Plataforma Vecinal Río San Pedro reconocen que las medidas correctivas proyectadas por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz en la dársena de La Cabezuela para evitar el polvo en suspensión representan un avance, “pero la solución completa para esta problemática pasa por la construcción de naves cerradas en depresión para la manipulación de estos graneles sólidos contaminantes, evitando así su dispersión pulverulenta en el entorno”.

Los vecinos de esta barriada puertorrealeña inciden en que las medidas propuestas desde la administración que preside Teófila Martínez “no solucionan el problema de la difusión de las partículas”. A esto le suman que consideran que estas posibles soluciones no respetan la legalidad vigente, de manera que se prosigue “con su incumplimiento, dado que, con las prácticas actuales no se corrige la mala calidad del aire”.

Así, esta plataforma vecinal le recuerda a la APBC que en puertos como el de Alicante se ha conseguido paralizar las operaciones que, según las Directivas 2001/81/CE y la 2008/50/CE, que regulan la calidad del aire y los límites nacionales de emisión, estén fuera de la normativa. Además le dejan caer a la Autoridad Portuaria que, tras un proceso judicial y tras una sentencia, se ha resuelto la necesaria reordenación del puerto alicantino en beneficio de la protección medioambiental de manera que las operaciones de descarga se hacen ya bajo cubierta.

“La Autoridad Portuaria que preside Teófila Martínez incumple una vez más las medidas al respecto que marca de forma clara la Comunidad Europea, la cual señala que este tipo de descargas deben ser bajo techo”, insisten desde la Plataforma Vecinal Río San Pedro. Estos ciudadanos le piden a Teófila que no les “ intente engaña” con este tipo de inversiones que son totalmente de ”efecto placebo”.