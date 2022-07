Presentada la campaña 'Agua del grifo en los bares'

La presidenta y el gerente de Aguas de Cádiz, Ana Fernández y Jesús Oliden, respectivamente, han presentado la campaña 'Agua del grifo en los bares', con la que la empresa municipal acompañará desde una perspectiva amable a los hosteleros en la aplicación de la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en la que se recoge la disminución de envases y fomento del consumo de agua del grifo.

La empresa municipal, como ya lo hizo anteriormente, ha establecido sinergias con la hostelería contando con el respaldo y la participación de HORECA, eligiendo el verano para lanzarla por ser la temporada por excelencia para el sector.

Aguas de Cádiz repartirá decantadores serigrafiados con la imagen ganadora de la campaña Progrifo entre los establecimientos que se adhieran a la campaña y ofrezcan agua del grifo a su clientela. "Si en la última ocasión contamos con 150 establecimientos, en esta ocasión queremos llegar a todos los locales", ha explicado Oliden. Para ello, se ha creado una sección en la web de Aguas de Cádiz en la que los interesados pueden inscribirse en la campaña y así recibir su pegatina identificativa y los decantadores.

Esta campaña, servirá también para informar y sensibilizar a la población. "Es necesario que los gaditanos y gaditanas se identifiquen y se sientan orgullosos del agua de su ciudad", ha apuntado Oliden, ya que el agua del grifo de Cádiz cumple con todos los parámetros sanitarios, está sometida a analíticas periódicas y tratamientos para su consumo.

Para ello, se repartirán flyers por los organismos oficiales en puntos estratégicos de la ciudad y oficinas de turismo y, además, se realizará una extensa campaña de promoción y se llevará a los colegios.

Como ha indicado Ana Fernández, "el agua debe ser motor de cambio, de construcción de un modelo de ciudad sostenible cuyo eje central sean los ciudadanos y ciudadanas", subrayando que "beber agua del grifo es más ecológico porque no necesita fabricación de envases, no es necesario reciclar y se reducen los residuos que posteriormente terminan en los océanos. Además, al no necesitar transporte tampoco existen emisiones de CO2".

La campaña tendrá dos imágenes asociadas, la primera realiza un balance de las acciones desarrolladas por la entidad municipal en los últimos cinco años, en los que se ha reforzado la defensa del agua del grifo con la campaña Progrifo. En este sentido, se ha conseguido implicar a la Administración en el uso de agua del grifo como ejemplo a seguir y se han instalado fuentes públicas de agua potable por toda la ciudad a máximo cinco minutos a pie una de otra.

La segunda imagen ha buscado un símil entre el habitual tirador de cerveza de los establecimientos de hostelería y el agua del grifo de Cádiz. "Al igual que pedimos una caña podemos pedir agua del grifo en cualquier bar o restaurante de nuestra ciudad con la garantía de consumir un agua de calidad y colaboramos con el medio ambiente", como ha remarcado la presidenta de Aguas de Cádiz.