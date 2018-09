Preocupación ante el "nulo interés" municipal por la Ciudad de la Justicia

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha mostrado hoy su preocupación por el "nulo interés" del Ayuntamiento de Cádiz en tramitar los expedientes relacionados con la construcción de la Ciudad de la Justicia en los terrenos de los antiguos depósitos de Tabacalera.

Tras mantener esta semana una reunión con el delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón, el presidente del Colegio, José Blas Fernández, lamentó que, a pesar del interés de la Consejería de Justicia en este asunto, el equipo de gobierno "solo se ha movido para que el alcalde se haga una foto en los terrenos, pero no para llevar a cabo ni un solo trámite en todo este año 2018, a pesar de que la Junta ha consignado una partida para la realización del proyecto".

Acompañado por miembros de la junta de gobierno del Colegio, su presidente agradeció la disposición de la Junta de Andalucía en este asunto, "pero la falta de los expedientes de delimitación y cesión de los terrenos que el equipo de Gobierno municipal tiene que llevar a pleno, provoca la paralización del proyecto", señaló, añadiendo que "según nos ha explicado el delegado, la Junta ha procedido a realizar catas en los edificios, que confirman que están en buen estado de cara a las reformas, pero no pueden seguir avanzando ante la desidia del alcalde y su equipo de gobierno".

"Cádiz no puede estar más tiempo sin sedes judiciales dignas -remarcó José Blas Fernández-. Las instalaciones actuales están dispersas y mal acondicionadas, lo que no es de recibo 18 años después del primer anuncio de la Ciudad de la Justicia, ni para los profesionales, ni para los justiciables y ciudadanos, muy especialmente".

Para el presidente del Colegio de Graduados Sociales, "esta situación no es seria. Para una vez que teníamos una solución, el Ayuntamiento no cumple con su obligación de gestionar los trámites necesarios. Estamos ante un nuevo retraso que puede demorarse aún más si pasa 2018 sin que la Junta de Andalucía ejecute la partida reservada para el proyecto de ejecución". Según Fernández, "un alcalde debe tener un modelo de ciudad de sus infraestructuras básicas y aquí no las hay por falta de ideas".

José Blas Fernández puso como ejemplo de eficacia municipal la rapidez con la que el Ayuntamiento de Algeciras facilitó y aprobó los expedientes de cesión de espacios municipales a la Junta para la instalación del nuevo Juzgado de lo Social, "que ya está en obras y con la juez titular asignada".

En el transcurso de la reunión, el presidente del Colegio de Graduados Sociales transmitió al delegado de la Junta y al secretario general provincial de Justicia, Diego Ortiz, el agradecimiento a la consejera, Rosa Aguilar, el interés demostrado, "que desgraciadamente no cuenta con la misma actitud por parte del Ayuntamiento de Cádiz".