Preocupación en el PSOE de Cádiz por la "conflictividad laboral en aumento" en el Ayuntamiento

El PSOE de Cádiz ha mostrado este jueves su preocupación por los diversos conflictos laborales en el Ayuntamiento que coinciden en el tiempo y se están dando en estos primeros meses de gobierno del PP. "La conflictividad laboral va en aumento", ha afirmado el portavoz del grupo socialista, Óscar Torres, que ha hecho referencia a tres focos de problemas principales en la actualidad.

Ha comenzado Torres haciendo referencia a ese anuncio de huelga en la limpieza viaria y recogida de residuos de Cádiz a partir del 10 de febrero, sábado de Carnaval. Una paralización del servicio que vendría a coincidir "con días muy importantes en los que la población crece muchísimo" y en los que también aumenta de manera exagerada la basura y suciedad acumulada en las calles.

En este conflicto, ha puesto de relieve el llamamiento de los trabajadores para que el Ayuntamiento "medie con la empresa para que se cumpla el convenio laboral"; algo que hasta la fecha, como ha recordado el portavoz de la oposición, no se ha producido.

La ayuda a domicilio

En segundo lugar, Óscar Torres ha vuelto a hacer referencia a los problemas en el servicio de ayuda a domicilio, cuya plantilla también ha convocado una huelga que este viernes determinará los servicios mínimos en la reunión prevista en el Sercla.

A este respecto, denuncia el concejal del PSOE una "clara falta de compromiso del equipo de gobierno, que se comprometió con los trabajadores durante la campaña a estudiar la municipalización del servicio" y que una vez tomado el poder municipal "ya ha dicho que no lo va a hacer y ofrece un pliego de cuatro años de duración".

Frente a esta posición del gobierno municipal, el PSOE sigue apostando por la municipalización del servicio, que según Torres "es viable, rentable económicamente hablando" y también mejoraría las condiciones laborales de una plantilla "actualmente precarizada" y el propio servicio "a los más de 1.100 usuarios que tiene".

"Pero al alcalde no parece importarle la vulnerabilidad de estos usuarios, que van a ver cómo un servicio que es elemental se cae, como va a pasar con la limpieza", ha reseñado el edil, que frente a la posición del gobierno de Bruno García ha recordado la municipalización de la ayuda a domicilio ya acordada en ciudades como Chiclana o Jerez, a las que se han unido en las últimas fechas San Fernando, "que está en los últimos trámites para hacerlo en pocas semanas", y Puerto Real, "que hace unos días lo aprobó".

"Lo que vale en otras ciudades cercanas debería valer también aquí", ha resumido Óscar Torres.

Problemas laborales en Deportes

Por si todo esto fuera poco, también ha hecho referencia el líder municipal socialista a las protestas que a diario vienen protagonizando trabajadores de empresas auxiliares del Instituto Municipal de Deportes "denunciando precariedad laboral".

"No los están atendiendo, hasta ayer mismo que el concejal de Deportes se paró con ellos para decirles que él no podía hacer nada por solucionar el problema que tienen", ha narrado Torres sorprendido por esa supuesta respuesta de Carlos Lucero; "porque si el concejal de Deportes no puede solucionar los problemas de la plantilla del Instituto Municipal de Deportes, ya me dirán para qué sirve".

Uniendo todo esto, ha advertido el portavoz del PSOE que el alcalde y su equipo "pueden batir un récord de conflictividad laboral en solo ocho meses de gobierno". Y para evitar este dudoso honor, Torres ha pedido a Bruno García "que lidere y esté en las soluciones de los problemas, no como ahora, que está diciendo que no a todo".