Huelga de basura en el Carnaval de Cádiz: El servicio de limpieza mantiene su amenaza ante "el ninguneo del Ayuntamiento"

El Comité de huelga de la empresa del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos de Cádiz muestra su "más enérgica repulsa ante el ninguneo que está sufriendo, tanto por parte del Ayuntamiento como de la empresa concesionaria, en la reivindicación de los derechos de los trabajadores, ratificando así el inicio de la huelga indefinida a partir del día 10 de febrero", contando con el apoyo de más del 85% de la plantilla actual.

Y es que, tras solicitar una reunión con el Ayuntamiento para ser recibidos y poder plantear "nuestras justas reivindicaciones, el Comité ha recibido la callada por respuesta. Por su parte Valoriza, la empresa concesionaria, no se ha querido sentar a negociar la fecha del pago del restante 2% pendiente de liquidar en la subida del último convenio colectivo, el cual después de duras negociaciones fue conseguido un 4%, y solo abonado a fecha de hoy un 2%. Pero no son solo intereses económicos los que no llevan a tomar esta incomoda decisión, ya que entre otros incumplimientos de la empresa están el abono bajo su criterio de los atrasos de dos años recogidas en las clausulas adicionales del convenio colectivo, bolsa de estudios para el personal eventual, la congelación de las antigüedades al personal fijo de jornada completa, cumplir con la movilidad funcional, entrega de la completa uniformidad laboral y otras reivindicaciones no cumplidas que marca nuestro convenio colectivo a la cual la empresa le hace caso omiso", señalan.

"Este estancamiento está empeorando la vida de nuestras familias, haciendo que perdamos poder adquisitivo, en un contexto en el que el coste de la vida no deja de subir y la situación se hace cada vez más insostenible. Estamos hartos de que los trabajadores y trabajadoras seamos siempre los principales perjudicados cuando las cosas van mal, sin que le importe a nadie nuestras condiciones laborales. Eso sí, luego somos los que pagamos el pato si los servicios son deficientes por la falta de inversión e interés de unos y de otros, con peores medios para realizar nuestro trabajo con una maquinaria pesada exigida en un pliego y que a día de hoy no ha llegado y no tenemos fecha ni de cuando llegara la misma y por supuesto las peores condiciones de seguridad que nos conlleva todos estos acontecimientos".

"Pero si el presente no es nada esperanzador, el futuro apunta a ser todavía peor ya que una empresa que no cumple un convenio colectivo en vigor, no queremos pensar lo que futuros convenios nos deparará en un contexto que no apunta a mejorar de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, sino todo lo contrario".

"La defensa de nuestros derechos no entiende de fechas ni plazos, sino de la necesidad de las familias de conciliar vidas laborales y familiares, de tener garantizados los derechos recogidos en su propio convenio y de salir adelante con sueldos dignos que nos permitan pagar nuestras casas o llenar nuestras neveras. Y sabemos que contamos con la sociedad gaditana, bien conocida por no plegarse ante las injusticias", finalizan.