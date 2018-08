La Policía interviene 26.875 boletos de lotería ilegal valorados en unos 38.000 euros

Agentes de la Unidad de Policía Adscrita a la Junta han intervenido en Cádiz un total de 26.875 boletos valorados en unos 38.000 euros en una nueva actuación contra la lotería ilegal de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), organización que no cuenta con autorización para realizar este tipo de sorteos.

En la tarde del pasado miércoles, el Grupo de Juego y Espectáculos Públicos de la Jefatura Provincial de Cádiz de la Unidad adscrita interceptó un vehículo en la avenida Ana de Viya, a la altura del Hospital Puerta del Mar, cuyos dos ocupantes portaban en el maletero una caja de cartón que contenía los boletos de lotería ilegal de la OID.

Estos boletos estaban distribuidos en tacos y con el nombre de pila de la persona a la que iban dirigidos (posibles vendedores). Los billetes intervenidos eran para los sorteos de la semana del 20 al 26 de agosto, y el valor de los cupones eran de un euro, un euro y medio o dos euros, dependiendo del tipo de sorteo que se realizara.

Una de las dos personas denunciadas por estos hechos es una subdirectora de la organización, familia directa del director fundador de la OID, que ahora dirige in situ desde Cádiz la venta no autorizada de estos boletos en la provincia, en la que el pasado mes de junio se realizó una importante operación contra el juego ilegal de este grupo que incluyó que las cuatros sedes de esta organización fueran registradas y en la que los agentes se incautaron de más de 336.000 cupones por valor de casi 500.000 euros.

La intervención realizada esta semana forma parte de la actividad que mantiene la Unidad de Policía Adscrita contra el juego ilegal, que en 2017 aumentó un 163% la incautación de boletos de loterías fraudulentas en Andalucía, tras requisar un total de 779.267 cupones de sorteos sin la preceptiva autorización. En el caso de la provincia de Cádiz, la Policía andaluza intervino en 2017 463.337 boletos de loterías ilegales que carecían de autorización administrativa para este tipo de sorteos, lo que supone el 59% de lo incautado en toda Andalucía.

En lo que va de año, los agentes de la Policía andaluza en Cádiz han intervenido en toda la provincia un total de 415.869 boletos de juegos y sorteos ilegales. Estas intervenciones son el resultado de las investigaciones desarrolladas para el control y desmantelamiento de aquellas organizaciones que gestionan la venta y distribución de boletos y cupones para sorteos con premio en metálico sin autorización administrativa.

Todos los boletos intervenidos y la documentación han sido ya remitidas a la Delegación del Gobierno para que el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos instruya el correspondiente expediente sancionador contra la mencionada organización.

La OID es una organización no autorizada por la Junta de Andalucía para la celebración, organización y distribución de un sorteo paralelo al de la ONCE y es uno de los principales distribuidores de esos billetes en la provincia. Se ampara en su carácter presuntamente social para realizar su actividad, pero las actuaciones realizadas por la Unidad de la Policía Adscrita ponen al descubierto que sus actuaciones no parecen tener ese fin. De hecho, no están dados de alta en la Seguridad Social la mayoría de los vendedores, a los que la OID capta entre personas desempleadas o que tienen algún tipo de ayuda social mientras usan de pantalla a personas con discapacidad, aunque tampoco hay constancia de que se seleccione a los vendedores por este motivo.