No se lo explican. No quieren pecar de mal pensados y prefieren creer que nada tiene que ver con el conflicto laboral que mantienen Ayuntamiento y y Policía Local. La preocupación ahora se ciñe a que hay un compañero con covid y que sólo se han sometido a pruebas PCR y a cuarentena al policía contagiado y a otros tres agentes que compartieron con el vehículo de patrulla.

Pero consideran que otros muchos compañeros se han quedado en situación de riesgo y piden que, al menos el grupo que trabajó durante los días que el agente contagiado estuvo trabajando, se someta a pruebas PCR para determinar si están contagiados o si están libres de coronavirus. "Nos preocupan los trabajadores pero nos preocupa, y mucho nuestras familias y la ciudadanía, ya que puede haber agentes contagiados por la calle como si fuera auténticos polvorines", según estimaba esta mañana Francisco Rama, delegado sindicato UPLBA.

En esta ocasión, Rama no estuvo sólo. Otros compañeros de otros sindicatos le acompañaron en su comparecencia pública ante los medios ante esta situación que consideran una "insensatez". "Es vergonzoso que tengamos que estar mendigando pruebas PCR". Los policías locales consideran que esto mismo podría estar pasando a trabajadores de otras delegaciones municipales y se preguntan si el tratamiento sería el mismo que ellos están recibiendo.

Sin ir más lejos toman como punto de referencia la actuación inmediata y urgente que se llevó a cabo en días pasados cuando, tras una reunión con los colectivos y responsables del Carnaval, se detectó un positivo en covid. "Todos los presentes, a pesar de ir con mascarillas y mantener las distancias personales han sido puestos en cuarentena y todos serán sometidos a pruebas PCR. No entiendo por qué el tratamiento es distinto con la Policía Local", según reclaman tanto Francisco Rama (UPLBA) como el resto de delegados sindicales presentes en la convocatoria: Carmen Lucena (CCOO), Javier León (SPLCA) y José María Vélez (CSIF).

Rama califica la situación de "alarmante, insólita e insensata" y pide que no vuelva repetir para evitar situaciones de rebrotes.

Los convocantes recuerdan que el compañero al que se le ha diagnosticado covid fue retirado del servicio el sábado pasado al presentar síntomas de fiebre y malestar. El mismo trato recibieron tan sólo tres compañeros que, al parecer, compartieron con el contagiado el vehículo de patrulla. Sin embargo, según denuncian los sindicatos de la Policía Local, una docena de agentes que mantuvieron contacto y compartieron espacio con el enfermo de covid o bien en la sala donde se reparten los turnos o bien en las taquillas o en vestuarios.

Los representantes sindicales hacían esta mañana un llamamiento tanto a la delegación de Salud del Ayuntamiento de Cádiz como al propio SAS y demás responsables "para que se busque de maniera inmediata una solución y se practiquen los test y se mantenga en cuarentena al grupo de personas que podría estar afectadas hasta no obtener el resutado de esos PCR.

Javier León, de SPLCA, indica que ha tenido acceso a un protocolo en el que se dicta que si se ha estado en contacto estrecho en el mismo lugar que una persona con síntomas o a una distancia menor de dos metros o durante más de 15 minutos no se debe acudir al puesto de trabajo hasta que no se determine si ha sido contagiado de covid. "Vemos que se ha visto afectado un compañero y ya se ha incumplido el protocolo", según León.

Carmen Lucena, de CCOO, incidió en que "ha fallado el protocolo". "No se puede actuar de distintas maneras ante un protocolo dependiendo de quién lo interprete. No sabemos donde ha estado el fallo pero se han puesto en peligro a trabajadores y ciudadanos y, desde aquí, pedimos que se actúe con eficacia". Lucena pide una "solución rápida y las medidas oportunas para evitar posibles contagios".

José María Vélez (CSIF) reclama desde su sindicato que se cumplan "las directrices establecidas por parte de las autoridades sanitarias. No es una reivindicación cualquiera, no es pedir más o menos días libres o, ni si quiera una subida de sueldos. Hablamos de la salud de los trabajadores y de nuestros familiares y de los ciudadanos de Cádiz". "No queremos convertirnos en un foco de propagación del coronavirus", sentencia Vélez, del sindicato CSIF.

A la pregunta sobre si sospechan que si este posible trato discriminatorio puede responder al enfrentamiento que mantienen a día de hoy Ayuntamiento y Policía Local, Francisco Rama dijo que "espero y confío que no. Estamos convencidos de que no tiene nada que ver la salud de los trabajadores con las reivindicaciones laborales". El sindicalista acabó diciendo que si esto fuera así sería una "actitud kamikaze".

Los representantes sindicales quisieron dejar claro igualmente que cuentan con el apoyo de la junta de personal y con el delegado de Prevención.

En cuanto a la situación actual del grupo de policías locales que pudieron tener contacto con el ahora contagiado, Francisco Rama confirmó que estos doce agentes están ahora de descanso. "pero pronto se tendrán que incorporar a sus trabajos si antes no se pone remedio".