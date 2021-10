La Policía Local de Cádiz realiza más de 850 servicios humanitarios y de auxilio a mayores en lo que va de año

La Policía Local de Cádiz ha realizado en lo que va de año un total de 859 servicios de carácter humanitario y atención a personas mayores en lo que va de año, con un acumulado de 6.690 intervenciones desde 2016 que corresponden, en la mayoría de los casos, a la atención de mayores que requieren presencia policial desde sus domicilios a través de la sala del 092 y que se ven impedidas al verse afectadas por caídas.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Demetrio Quirós, ha expresado el agradecimiento a la Policía Local por “una de las más desconocidas e importantes labores que viene realizando desde hace años”, tratándose de “tareas humanitarias que mejoran la vida de las personas mayores que viven solas en la ciudad”.

Respecto a estas intervenciones, en un porcentaje muy elevado se trata de personas que han sufrido una caída en su propia casa y llaman por teléfono a la Policía Local a cualquier hora del día o de la noche para que les ayuden a levantarse. Algunas veces viven solos y otras en compañía de otra persona, generalmente el cónyuge, que al tener la misma edad no tiene posibilidad de ayudar a reincorporarse al accidentado. Según ha detallado la Policía, en ocasiones recibe peticiones de ayuda para acostar o levantar a algún enfermo que convive con otra persona mayor.

Como norma general en la actuación, los agentes de la Policía Local ayudan a reincorporarse a la persona que ha sufrido la caída y, en caso herida o de sospechar que pudieran tener alguna lesión, se requiere a los servicios sanitarios oportunos y se les acompaña en la espera.

Sobre estas situaciones, que no suelen trascender a la población, Quirós ha destacado que “requieren de una gran dosis de humanidad, ya que no solo hay que socorrer a la víctima, sino además consolarlas, darles calor y hacerles ver que no están solas”.