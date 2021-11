La Policía Local de Cádiz pone casi 500 denuncias por el mal uso de patinetes y bicicletas

La campaña de control de vehículos de movilidad personal (patinetes) y bicicletas puesta en marcha por el Ayuntamiento de Cádiz para concienciar a la población sobre las normas básicas y uso de estos vehículos ha concluido con 491 denuncias. El concejal de Seguridad, Demetrio Quirós, ha destacado la efectividad de esta campaña ya que "el número de infracciones detectadas en la segunda mitad de esta iniciativa ha disminuido un 45% lo que se debe a la sensibilización por parte de los usuarios y usuarias de estos vehículos además de la divulgación de la normativa básica al respecto".

Las infracciones más comunes han sido la de circular por calles peatonales (143 denuncias) y la conducción con auriculares (130). Le siguen la circulación con pasajeros (59), carecer de alumbrado (39), circular por calles no autorizadas (28), circular usando teléfono móvil (19), circular por la acera (15) circular menor de edad sin casco (12), circular menor de 15 años (11), circular en sentido prohibido (11), carecer de documentación (4), dar positivo en la prueba de detección alcohólica (4) y otros motivos (11). De todas estas denuncias, 389 han sido a conductores de vehículos de movilidad personal y 102 de bicicletas.

Así mismo, desde el mes de octubre hasta el pasado 7 de noviembre, se han registrado cinco accidentes, de los cuales uno fue calificado de grave tras el atropello a un peatón por parte de un conductor de patinete. Se le ha imputado un delito de lesiones por imprudencia.

Cabe recordar que entre las normas básicas de circulación, se establece que los patinetes eléctricos no pueden circular por aceras ni zonas peatonales, tampoco por vías interurbanas, travesías, autopistas y autovías que comuniquen poblaciones y la velocidad no puede superar los 25 km/hora. Los conductores de los patinetes eléctricos no pueden llevar auriculares puestos, ni hacer uso del teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo mientras van conduciendo, ni llevar a otra persona. En cuanto a la conducción nocturna, es obligatorio el uso de prendas reflectantes o de sistema de alumbrado.