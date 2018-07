Podemos acusa al PP de querer ocultar su bloqueo al bono local

Podemos Cádiz ha acusado al PP de "lanzar una cortina de humo" para "ocultar su bloqueo al bono eléctrico gaditano, puesto que la respuesta dada por el Ministerio de Energía, "no lo pone en duda en absoluto". Para la coordinadora general de Podemos Cádiz, Laura Mingorance, "una vez más, el Partido Popular, con José Blas Fernández a la cabeza y con la absoluta connivencia de Juan José Ortiz, intenta ocultar la realidad, que no es más que el bono social eléctrico no se ha puesto en marcha por su bloqueo permanente y sistemático. Nos parece que ya está bien de intentar engañar a la gente".

Mignorance aclara que "desde Eléctrica de Cádiz se pide al Ministerio si es posible que cree una comercalizadora de referencia y la respuesta es que sí es posible desde el punto de vista jurídico y legal, lo cual no quiere decir que sea sostenible desde el económico".

En este punto, recordó que "el informe que elaboró Eléctrica de Cádiz al respecto demuestra cómo el iniciar este proceso podría conllevar graves pérdidas económicas", por lo que "nos preguntamos si lo que el PP pretende es que Eléctrica de Cádiz, que es mayoritariamente pública, quiebre".

Por todo ello, emplazó a Fernández a que "se deje de excusas, firme de una vez por todas los convenios que faltan y que no se oponga más a garantizar el derecho a la energía de 2.000 familias gaditanas".