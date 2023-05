Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Cádiz: La soledad del poder

El ocaso plenario de Kichi ha sido este jueves la confirmación de esa expresión tan manida de la soledad del poder. El alcalde y su equipo han convocado este Pleno insertado con calzador en la agenda de una jornada que debía estar marcada por la pegada de carteles y ese simbólico inicio -porque hace ya semanas, cuando no meses, que los partidos tienen la vista puesta en el 28 de mayo- de la campaña electoral.

Casi sobre la bocina, Adelante Cádiz planteaba a la Corporación cuestiones de considerable calado en la gestión de la ciudad que se sumaban a las no menos importantes abordadas el lunes en otra sesión extraordinaria. Y los puntos abordados, trascendentales para la gestión futura del Ayuntamiento, han salido adelante con el único apoyo de los trece concejales del gobierno, que han saboreado el sinsabor de comprobar cómo sus propuestas no tienen la más mínima acogida en la bancada de enfrente, ni siquiera en sus habituales flotadores del PSOE, siempre dispuesto a apoyar las propuestas más conflictivas o polémicas que pudieran tambalearse.

El primero de los puntos que Adelante Cádiz consigue sacar adelante es el de la estructura de costes del servicio de transporte urbano, que viene a ser el documento de raíz para la elaboración de los futuros pliegos de condiciones del contrato que deberá salir a concurso. Un gran debe que deja Kichi -o, en este caso, Vila- tras estos ocho años de mandato en los que no han sido capaces de tramitar el contrato, ni siquiera presentar los pliegos que deben regir el servicio.

Igualmente solos se han visto los concejales del gobierno con la otra gran propuesta del Pleno de este jueves, el nuevo pliego para sacar a concurso el servicio de la Ayuda a Domicilio; un documento que ha recibido duras críticas de una oposición que se ha abstenido en bloque y que ha recordado las promesas -resucitadas en la sesión de hoy- de municipalizar el servicio y de mejorar las condiciones de los 230 auxiliares que prestan este servicio en la ciudad a 800 usuarios (según las cifras aportadas por la concejala Helena Fernández).

El tiempo ha sido una cuestión clave en el Pleno de hoy. El tiempo que necesita este equipo de gobierno para sacar adelante las propuestas de calado en la ciudad. Y para muestra estos dos botones, el del servicio de transportes (que Vila no consigue actualizar antes de su marcha) y el del servicio de Ayuda a Domicilio (que según ha dicho Maite González ya querían mejorar en 2016 y que según ha recordado Lucrecia Valverde en el año 2019 anunció el equipo de gobierno que tenía los pliegos).

Tiempo criticado hoy también el que transcurre desde que se inicia uno de estos expedientes de contratación hasta que se consigue; realidad que hace que la Estructura de Costes del servicio de transporte urbano de viajeros se apruebe en base a un estudio del año 2019 (esto es, anterior a la pandemia, la guerra de Ucrania o la inflación, que ha alterado por completo los indicadores que mantenía con cierta estabilidad el servicio de autobuses), o que permite un acuerdo in extremis con el comité del servicio de Ayuda a Domicilio para evitar la solicitud de la retirada del pliego que ha sido aprobado, como ha asegurado Óscar Torres.

Y tiempo, el que ha tenido el gobierno de Adelante Cádiz para tramitar estos expedientes sin necesidad de aprobarlos a escasos 17 días de las elecciones. En los últimos 17 días del actual mandato. Y para tramitarlos con mayor diligencia, a criterio de la oposición, de la que reflejan los expedientes de autobuses y de Ayuda a Domicilio. “El PSOE no hubiera traído esta estructura de costes”, resumía Natalia Álvarez tras criticar el Estudio de Gestión, la poca participación en la elaboración del nuevo servicio, la supresión prevista de la Línea 3 o la falta de consulta con el comité de empresa de Tranvía para reclamar un futuro servicio “más participativo, más social o con líneas trasversales no solo en verano”. Un Estudio de Gestión actualizado al escenario actual que no provoque, como augura José Manuel Cossi, un incremento del déficit de explotación del servicio de los dos millones de euros actuales a los cinco millones de euros. “Con este documento no se puede construir un pliego sólido”, lamentaba el concejal del PP recordando que llevan “años anunciando que se va a hacer una cosa y llegan a este Pleno con esto”.

Las valoraciones fueron aún peores en relación al pliego de Ayuda a Domicilio, por más que Helena Fernández se afanara en explicar que la Orden de 2017 “que detalla qué es la Ayuda a Domicilio” o el establecimiento el pasado viernes por parte de la Junta de Andalucía del precio de 15,45 euros por hora para los trabajadores de este sector han marcado el nuevo pliego que mejora ese precio (subiéndolo a 15,61 euros la hora), que amplía las ayudas técnicas a los usuarios, que establece subidas salariales para 2023 y 2024 o que reduce 8 horas anuales el cómputo laboral; o que volviera a mencionar en un Pleno la palabra municipalización, que parecía olvidada después de estos años de gobierno.

El nuevo pliego “no resuelve prácticamente ninguna reclamación del colectivo, al que se da una respuesta decepcionante”, como ha denunciado Óscar Torres, considerando que el documento presentado en el Pleno “deja en la estacada a unos trabajadores que no lo merecían”. “¿No quieren una ciudad de cuidados? Pues este pliego es una nefasta salvaguarda de los trabajadores de la Ayuda a Domicilio”, remataba Maite González. Y la municipalización tampoco ha servido de excusa a la oposición, que ha recordado que localidades cercanas como Conil o Chiclana la han ejecutado recientemente, “y en San Fernando están en ello”, ha indicado Carmen Fidalgo. En Cádiz, por contra, “llevan siete años para iniciar el estudio de la municipalización a raíz del cambio del objeto social de Procasa” acordado a finales de 2022. El tiempo, ese que se acaba para este mandato que agoniza con el gobierno cerrando expedientes en la más absoluta soledad.

El Medio Ambiente como excepción

La playa como oasis, no solo para cualquier gaditano en este inicio de temporada de baños, sino para el equipo de gobierno en medio de tantas críticas y cuestiones que da la sensación que estos ocho años se han embarrado más de lo habitual (ineficacia lo llama la oposición, palos en las ruedas dice el gobierno). La excepción a la conflictividad, al enfrentamiento, a no encontrar apoyo alguno para sacar adelante las propuestas la ha encontrado este jueves la nueva ordenanza de playas, aprobada de manera definitiva, y el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible. Ambas mociones han salido adelante de forma casi unánime (a excepción del PP, que se ha abstenido en la ordenanza), y sin necesidad siquiera de debatir en el caso del PACES que el alcalde deja como tarea propia diseñada para el gobierno sucesor.

Ciertamente, las intervenciones relativas al último debate del día, el de la resolución de las alegaciones y la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de playas, han sido del todo amables y constructivas. En un tono radicalmente distinto al habitual, la concejala Rocío Sáez ha resaltado el carácter conciliador con que se han enfrentado desde el primer momento a esta renovación del texto normativo; de ahí, por ejemplo, que se hayan aceptado la mitad de las alegaciones presentadas, ya sea de manera total o parcial.

De igual modo, la oposición ha dedicado generosos halagos a la concejala por el trabajo realizado con esta ordenanza, “que sí nace de la participación” y en cuyo resultado final “hemos llegado a un equilibrio”, como ha destacado Carmen Fidalgo.

La totalidad de la Corporación ha apoyado también la elaboración del PACES, que deja por escrito 61 actuaciones “concretas con inversiones detalladas” para llevar a Cádiz “a la transición hacia el nuevo modelo energético y de adaptación al cambio climático”, como ha destacado un alcalde que ha querido recordar a la que fuera su asesora en materia energética, Alba del Campo, “inspiradora de este documento” y que terminó desvinculándose del gobierno tras el varapalo en la gestión de Eléctrica de Cádiz.