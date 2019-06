Piden la dimisión del Jefe del Servicio de Planificación de Educación

La escuela pública continúa en pie de guerra contra los recortes de líneas en centros educativos. Ahora es la Junta de Personal Docente No Universitario de Cádiz (la representación sindical de los docentes en Cádiz representados por USTEA, CCOO, ANPE, CSIF, CGT, UGT y APIA) la que, entre otros asuntos, solicita la dimisión del Jefe de Servicio de Planificación de la Delegación Territorial de Educación, Joaquín Mateos, “de quien depende este cierre de unidades”, criticando además “la opacidad que muestra esta Delegación, a la que reiteradamente se le ha solicitado información sobre escolarización, sin obtener respuesta”.

Más información La educación pública saca músculo

La Junta exige el “blindaje” de la enseñanza pública después de que desde la Delegación de Educación le trasladasen que “ante el descenso demográfico se imponía el criterio de la eficiencia y las supresiones no tenían marcha atrás”. Igualmente lamenta que “a pesar de que reiteradamente se ha solicitado a Planificación Educativa el listado de unidades de la enseñanza pública sujetas a supresión en nuestra provincia, la respuesta siempre ha sido la misma: aún no hay un listado definitivo”. A juicio de los docentes tanto el IES Columela, como el IES San Severiano y el CEIP La Inmaculada “podrían mantener sus unidades si se atendiesen a criterios de calidad de enseñanza y no meramente economicistas”. Asimismo aseguran no estar dispuestos “a tolerar que alumnado de Bachillerato que eligió matricularse en el IES San Severiano sea dirigido a otros centros, incluso alguno concertado. Ni que un centro histórico como el IES Columela sea condenado a desaparecer en un futuro más o menos próximo ante la desidia de quienes deberían velar por su mantenimiento. Se incluyen las unidades anunciadas en el IES Drago y el IES Alberti”.

La Junta de Personal Docente pide además “la revisión, sin esperar a los cuatro años que restan, del acuerdo con la enseñanza concertada, para equilibrar los efectos del descenso demográfico y la caída de la natalidad”. A la consejería de Educación exige medidas para evitar la pérdida de unidades como la bajada de la ratio a 20 alumnos en Infantil y Primaria y a 25 en Secundaria, Bachillerato y FP.

Anuncia por último la Junta la elaboración de un documento de rechazo frente al cierre de unidades que cualquier ciudadana y ciudadano podrá entregar el miércoles a las 12.00 en Cádiz (Registro Delegación Educación de Cádiz. C/ Antonio López 1 y 3), Algeciras (Registro Subdelegación del Gobierno. C/ Regino Martínez, 35) y Jerez de la Frontera (Ristro Civil. C/ Caribe 3 (Plaza del Mamelón).