El IES Columela, un referente educativo de la ciudad, vive días de incertidumbre después de que la Delegación Territorial de Educación eliminara una de sus dos unidades de 1º de ESO para el próximo curso. Se han sucedido las protestas de la escuela pública, pero el instituto mantiene la esperanza de que Educación rectifique. Hoy lunes habrá una nueva reunión en la Delegación a la que ha sido convocada su directora en funciones, Coral González, además de la AMPA del centro y la Flampa (Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres). Se volverá a tratar el tema después de que el Columela enviara un escrito al delegado, Miguel Andreu Estaún, por el que ruega la autorización de una segunda unidad. El instituto señala que las circunstancias de la única unidad asignada, de 30 plazas, son varias. Así, de los 26 alumnos adscritos que han solicitado este instituto para el próximo curso, cuatro presentan dictamen de Necesidades Educativas Especiales (NEE). Asimismo, un alumno procedente del CEIP Campo del Sur (centro adscrito) está siendo evaluado en estos momentos también con previsión de dictamen de NEE. De la misma manera, los dos alumnos que el propio centro prevé que repitan tienen dictamen de NEE y de NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo). Y por último, el CEIP Campo del Sur no tiene diagnosticado al alumnado con estas carencias, lo que conlleva que sean evaluados una vez matriculados en el Columela.

Por todo ello Coral González recuerda elDecreto 40/2011 de 22 de febrero por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado de ESO, el cual en su artículo 36.2 hace referencia a que la Administración educativa reservará hasta el final del periodo de matriculación un máximo de tres plazas por unidad para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Pero con las perspectivas señaladas, habrá seis. De ahí que en el escrito “el profesorado manifiesta la incapacidad de dar una respuesta educativa adecuada y considera que se está negando del Derecho a la Educación del alumnado”. González considera “inviable” una línea de 30 alumnos con seis con NEE. “La segunda línea es necesaria para atender mejor al alumnado. No tenemos recursos necesarios. Debe haber una respuesta educativa a este asunto”, recalca. Y es que “la correcta atención al alumnado sería dividir en dos aulas, de 15 alumnos cada uno. Y así podrían entrar más alumnos en septiembre”. El profesorado “no tiene las herramientas necesarias para trabajar y conseguir un resultado adecuado para estos alumnos”, incide. “Espero que me escuche. Él es profesor de ESO y entenderá la situación. ”, dice la directora en relación a su encuentro con el delegado. “Si hay que llegar hasta la Consejería, llegaremos”, avisa.

El IES Columela tiene dos centros adscritos: Campo del Sur e Institución Provincial. “La mayoría de las solicitudes son del Campo del Sur. Para la Institución tenemos barreras físicas como San Vicente de Paúl o Argantonio. O San Severiano, que les coge cerca”, explica.

Mañana martes la escuela pública se manifestará por las calles de Cádiz en favor del Columela. El centro espera que hoy pueda encontrarse una solución.

Coral González: "La pública se ha convertido en subsidiaria de la concertada y debería ser al revés"

“Es cierto que cuando llegué al Columela en el 2004 ya se hablaba de la pérdida de alumnado en la pública”, dice Coral González. Para ella “la clave es que no se han revisado los conciertos. La pública se ha convertida en subsidiaria de la concertada y debería ser al revés”. Lamenta “los conciertos blindados hasta dentro de cuatro años sin tener en cuenta el descenso de la natalidad. Fue increíble hacer un concierto por seis años. Los concertados están para concertar donde no hay escuela pública, pero no se está haciendo así”, concluye.

156 años y 900 alumnos

156 años contemplan a un instituto que “está trabajando mucho y siempre abierto a la ciudad”. El centro forma parte de la lista de Patrimonio Educativo de la Junta de Andalucía. Y fue el primer instituto público de la provincia de Cádiz. Un centro de los gaditanos, que donaron material en los inicios por falta de presupuesto. Los 900 alumnos se reparten entre el aula específica de autismo, dos líneas por cada curso de ESO, una de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y otra de Ciencias, el Ciclo Formativo de Grado Medio de Actividades Comerciales, el Ciclo Superior de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, el Ciclo Superior de Comercio Internacional, el de Integración Social, el de Animación Sociocultural y Turística, las enseñanzas para adultos (secundaria y Bachillerato semipresencial) que en tiempos fue el mítico nocturno del Columela. Apunta Coral González que el instituto está inmerso en “proyectos interesantes” como el de mañana martes 21 de mayo. El Columela organiza el proyecto Todos los mundos, una confluencia de centros públicos con batucada y pasacalles que acabará en la plaza de la Catedral para celebrar el Festival Internacional del Títere Ciudad de Cádiz.