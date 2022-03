Paro de transportistas: "La situación es ya asfixiante: algunos vamos a perderlo todo"

Cuando se cumple hoy, miércoles 30 de marzo, el décimo séptimo día del paro indefinido convocado por la la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, la falta de ingresos comienza a hacer mella en las ya maltrechas economías familiares de muchos de los autónomos que lo están secundando, según reconocen algunos de los miembros del gran piquete informativo de 'chalecos verdes' que permanece ante la puerta principal del puerto de Cádiz, en la Plaza de Sevilla.

Ante esta situación, la pregunta resulta obvia, pero hay que hacerla: ¿Cuánto tiempo se puede aguantar así? "La situación es ya asfixiante. Ya hay algunos compañeros que está muy, muy, muy mal porque van a perderlo todo", lamenta Fausto Jiménez, uno de los portavoces de los transportistas autónomos en lucha en la provincia de Cádiz. Jiménez asegura que no disponen del respaldo de ninguna caja de resistencia propia ni de ayuda económica externa.

"Estamos aguantando el tirón como podemos, animándonos unos a otros, porque hay muchos compañeros que ya están muy desanimados. Hay empresas pequeñitas que ya están moviendo alguna cuba y alguna grúa porque literalmente les están obligando", reconoce, pero no podemos dar el brazo a torcer", explica a este periódico.

¿Qué tendría que pasar para que se desconvocase este paro indefinido? "Que firmen lo que se está pidiendo: que no se permita contratar ni trabajar a nadie por debajo de los costes del servicio. Dicen que no pueden aprobar un proyecto de ley, ni siquiera con carácter transitorio, ni siquiera un borrador. Hoy hemos sabido por las noticias que se ha aprobado una ley para que los supermercados y grandes superficies puedan restringir el número de artículos de determinados productos que los clientes puedan comprar con el fin de que no falte para nadie ¿para eso no se necesita reunirse ni acordar nada?", se pregunta el portavoz de los transportistas autónomos en paro.

"A principios de semana también aprobaron que los asalariados pueden hacer más horas de conducción y menos horas de descanso, tanto en fin de semana como en cada día de la jornada semana ¿Eso también se puede aprobar inmediatamente?", añade Jiménez. "El desconocimiento veces ciega. Y te dicen que hay que esperar tres meses ¿tres meses? Pocos pueden aguantar un mes y medio. Habrá quien tenga capacidad, pero son muy pocos", sostiene el transportista. "Eso no tiene mucho que hacer: es querer hacerlo", apunta su compañero José Javier. "Esta ministra está haciendo todo lo posible para que nos aburramos".

"Sólo si se firma un compromiso de que se va a hacer un borrador de una ley que prohíba la contratación de servicios por debajo de los costes podríamos salir de esto, porque si hemos aguantado muchos años, podríamos aguantar unos meses, hasta julio, que la ministra vuelva de vacaciones más descansada, pero lo que no podemos es salir a trabajar que cuando empezamos la parada. Que haga un decreot ley con carácter transitorio", insiste Fausto Jiménez.

"El acuerdo al que han llegado con el Comité Nacional de Transporte por Carretera es pan para hoy y hambre para mañana", afirma este transportista. "Además, ellos no nos representan. Ellos son los cargadores, las empresas potentes. Nosotros somos autónomos, el último eslabón del transporte, el que lo realiza. Ellos son los que los cogen, los que se los pasan los unos a los otros y cuando llegan a nosotros solo quedan las migajas. Y es o no nos da para comer", explica José Javier.

"A mi no es que no me salgan las cuentas, es que no tengo cuentas, yo solo tengo letras y no tengo un duro. Y mi mujer está aquí conmigo, que no ve un duro desde hace ya ni sé cuanto. Y este mes no cobramos", se sincera Pablo Iglesias, transportista del Campo de Gibraltar.

"En Algeciras el paro ha estado muy animado esta mañana", asegura. "Y eso que lo teníamos muy complicado con la cantidad de Policía, de antidisturbios y de Guardia Civil que nos han puesto. Al final hemos hecho el recorrido que teníamos previsto. Y eso que nos denegaron los permisos y todo. Seguiremos haciéndolo... el trato con la Policía, personalmente, es maravilloso, ellos saben que somos pacíficos y ellos mismos informan bien de nosotros a sus superiores porque no somos problemáticos. Lo único que hacemos es informar a los compañeros. Algunos están colaborando y se van a parking. Estarán unas horitas de descanso, se ahorran unos litritos de gasoil y colaboran con la causa... En Algeciras sólo están trabajando entre un 25% y un 30% de camiones, que son los que poseen la empresas. De los 1.300 camiones que habla el presidente de la ATBA, mil son nuestros. Y 300 camiones son los que se han movido desde el lunes. Algunos han cogido carretera y aquí quedarán ciento y pico funcionando".