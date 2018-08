Paco Ibáñez vuelve a galopar hoy en la Torre de Guzmán de ConilEl artista que popularizó la mejor poesía española ofrece a sus 84 años un recital

Paco Ibáñez (Valencia, 1934) es uno de los artistas de mayor trascendencia que ha tenido nuestro país sin que ni un solo verso de su creación sea conocido por el gran público. Él hizo algo mucho más trascendente: lograr que varias generaciones de españoles conocieran lo mejor de la poesía española. De Quevedo a Celaya, de Góngora a Blas de Otero, Ibáñez, con su mítica recopilación de canciones cantadas en el Olimpia cde París en el 69, un disco -¡el disco!- de cabecera en el tardofranquismo y la Transición, hizo que muchos pudiéramos recitar de corrido los poemas que no leíamos. "Somos bárbaros, sencillos. Somos a muerte lo ibero que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero" es una estrofa de España en marcha de Gabriel Celaya que hizo tanto por la democracia en la voz de Paco Ibáñez como los pactos de la Moncloa.

A sus 84 años, el cantor de poetas de la voz rota y la guitarra de unas pocas notas ofrece hoy uno de los recitales del verano, por su poder evocador, en la Torre de Guzmán, en Conil. Lo que en principio se organizó como un pequeño encuentro cultural ha ido creciendo en una marea de reivindicaciónd e la música de un tiempo inolvidable. El recinto ha tenido que ampliarse ante la demanda de entradas no sólo de la provincia, sino de toda Andalucía. Volver a ver a ese mito de nuevo en pie, en su negro riguroso, es algo que los que vivieron aquellos años decisivos de nuestro país y sus hijos y sus nietos no quieren perderse. Hay muchas personas sin las que no se puede entender la Transición y uno de ellos es Paco Ibáñez, hoy un anciano pesimista y lúcido que piensa que nos acercamos al precicpicio, como dijo en una reciente entrevista.

El concierto, que tenía un formato íntimo en su concepción y al que asistirán más de 700 personas, se engloba dentro del marco del verano cultural "Conil lee en la playa", organizado por la Delegación de Cultura en colaboración con la editorial cooperativa Atrapasueños. Será su único concierto en Andalucía duarante este verano, ya que el cantautor restringe mucho sus apariciones por los lógicos motivos de su edad. El poeta y periodista Juan José Téllez, director del Centro Andaluz de las Letras, será el encargado de presentar el evento y la cantautora Lucía Sócam abrirá el concierto con dos canciones antes de que caiga la noche y comience el recital de dos horas del legendario trovador.