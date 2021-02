El PSOE recrimina al PP que “se adueñe” de sus propuestas a Pleno

La portavoz municipal del PSOE, Mara Rodríguez, ha mostrado su opinión sobre la propuesta del Partido Popular de emplear las partidas que no se han gastado en el presupuesto municipal para aumentar las ayudas sociales y empresariales ante la crisis por la pandemia, “una solución que el PSOE ya presentó hace meses en el seno del pleno municipal”.

En primer lugar, Mara Rodríguez recuerda la exigencia que su formación hizo en el pleno del 27 de noviembre de 2020 para que el equipo de gobierno realizase modificaciones presupuestarias para disponer de liquidez y poder aumentar tanto las ayudas sociales como las ayudas económicas para pymes y autónomos. “El Partido Popular no ha hecho más que copiar las ideas socialistas y las soluciones que hace meses ya pusimos sobre la mesa”, afirma la portavoz, en referencia a la iniciativa del PSOE que se aprobó con una batería de medidas urgentes de apoyo a los sectores del comercio y la hostelería de Cádiz.

“Una vez más el PSOE va por delante del Partido Popular, y muy por delante del equipo de gobierno, que a día de hoy no ha sido capaz de ejecutar esta propuesta a pesar de su importancia”, afirma Rodríguez.

La edil socialista recuerda que el presupuesto de 2020, aprobado el pasado mes de agosto y que sigue aún vigente puesto que el equipo de gobierno no ha presentado aún las cuentas del 2021, contiene partidas que, debido a la situación de pandemia, no se han ejecutado. La portavoz pone como ejemplos la celebración del Trofeo Carranza, con gastos asignados por valor de más de 75.000 euros; diferentes partidas de la delegación de fiestas que en su conjunto alcanzan los 230.000 euros o la partida de los presupuestos destinada al fondo de contingencia, que en 2020 se eleva a 783.900 euros y que no se ha empleado aún.

Para la portavoz socialista, “es urgente dar un balón de oxígeno que tanto necesitan las familias, pymes y autónomos de Cádiz, pero el Ayuntamiento lleva casi un año mirando hacia otro lado”.