El PSOE reclama la creación de una Ordenanza de Nomenclátor

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha dejado claro durante la celebración de la Comisión Nomenclátor la urgencia para poner en marcha una Ordenanza de Nomenclátor para la denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, así como edificios, espacios y monumentos de titularidad municipal y para actualizar la numeración de fincas y edificios.

Óscar Torres ha explicado que en la actualidad no existe una regulación relativa al nomenclátor de la ciudad de Cádiz, si bien a efectos orgánicos y administrativos se rige por el Reglamento Municipal del propio Ayuntamiento de Cádiz. Por lo tanto, es el alcalde quien convoca la Comisión de Nomenclátor a fin de que en el seno de la misma se aprueben o no las propuestas de cambios de nombres que se elevan posteriormente a Pleno para su votación definitiva. "Desde el partido socialista no vamos a cejar en nuestro empeño hasta conseguir que se redacte la Ordenanza de Nomenclátor tal y como exige el acuerdo plenario alcanzado en octubre de 2020 a propuesta del grupo municipal socialista", ha recordado Óscar Torres, quien considera imprescindible "establecer un único procedimiento", unas líneas que garanticen "la auténtica participación y por supuesto una seguridad jurídica". De hecho, así lo ha hecho constar en acta durante la Comisión celebrada esta mañana.

Óscar Torres ha destacado que el nombre de una calle no deja de ser una opción para perpetuar en la memoria colectiva de la ciudadanía aquello que se considera relevante, "de ahí la importancia de tratarlo con el rigor que esta cuestión requiere". Respecto a las decisiones acordadas en la Comisión ha valorado positivamente la aparición y modificación en el callejero de personalidades vinculadas al socialismo, como ha sido la designación de la nueva calle junto a la Residencia de Tiempo Libre con el nombre de Adela del Moral, primera mujer en la historia del Carnaval de Cádiz que ha sido reconocida con el Antifaz de Oro y referente femenino en el mundo del Carnaval como autora durante décadas; y la modificación de la calle Manuel de la Pinta, que pasará a ocupar la actual avenida Fernández Ladreda, "dando así una mayor visibilidad al último alcalde de la II República en Cádiz y que murió asesinado en 1936 en los fosos de Puerta de Tierra por defender sus ideales", ha concluido el portavoz.