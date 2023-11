El PSOE lleva a Pleno la permanencia de la Escuela de Hostelería en la ciudad de Cádiz

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha informado que su formación política presentará una propuesta de cara el próximo pleno del mes de noviembre relativa a la permanencia de la Escuela de Hostelería en la ciudad de Cádiz.

Torres ha advertido que en las últimas semanas se ha producido un continuo cruce de manifestaciones contradictorias de dirigentes del PP en la Diputación de Cádiz sobre el traslado de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones a las instalaciones de El Madrugador en El Puerto de Santa María “una decisión que para el Partido Socialista sería errónea y no vendría más que a eliminar oportunidades para los gaditanos, y alejar proyectos que son referentes para nuestra ciudad, como es el caso de la Escuela de Hostelería”.

En su propuesta, el PSOE insta al equipo de gobierno, y más concretamente a los Tenientes de Alcalde, Concejales y Diputados Provinciales, Juan José Ortiz y José Manuel Cossi, y al propio Alcalde de Cádiz, Bruno García, a que exijan a la Presidenta de la Diputación Provincial, Almudena Martínez, y al Diputado Provincial encargado de planificación, coordinación y desarrollo estratégico, Germán Beardo, a que se comprometan al mantenimiento de la Escuela de Hostelería en la ciudad de Cádiz.

A lo largo de los años y con distintos nombres la Escuela de Hostelería de la Diputación de Cádiz ha formado a más de 5.000 profesionales, de los que una gran mayoría encontraron una profesión y, a día de hoy, es un referente en cuanto a cocina, gastronomía, restauración y gestión de alojamientos turísticos. “Si Bruno García permite la marcha de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones a El Puerto de Santa María, es que no le duele Cádiz”, ha señalado Torres, quien ha insistido en que “el alcalde de Cádiz no puede permitir que las decisiones que afectan a los gaditanos se tomen desde fuera de San Juan de Dios”. “A los socialistas les da igual quien gane la guerra interna provincial del PP, lo que no vamos a permitir es que pierda Cádiz”, ha concluido Óscar Torres.