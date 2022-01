El PSOE lleva al Pleno de Cádiz la situación de los vigilantes de las dependencias municipales

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha anunciado que su formación llevará al pleno municipal de este viernes una propuesta para defender los derechos de los trabajadores de la empresa encargada de la vigilancia de las dependencias municipales.

En concreto, los socialistas exigirán al equipo de gobierno que se comprometa bajo un acuerdo plenario a requerir a la empresa Mersant, concesionaria del contrato, que lleve a cabo el cumplimiento de sus deberes como adjudicataria, efectuando los pagos de las nóminas pendientes, correspondientes al mes de diciembre y la extra de Navidad, y a pagar en tiempo y formas las próximas nóminas hasta la finalización del contrato. "El equipo de gobierno debe asumir su parte de responsabilidad", ha incidido Torres, "si el Ayuntamiento permitió la contratación de esta empresa ahora debe responder ante los empleados y defenderles para que se cumpla el convenio".

Torres ha recordado que el Ayuntamiento siguió adelante con la contratación de la empresa Mersant, en mayo de 2020, a pesar de las continuas advertencias de los sindicatos sobre la inviabilidad económica de la empresa, que finalmente ha hecho recaer las peores consecuencias sobre los trabajadores, "que ven dañados sus derechos fundamentales y sin cobrar por sus jornadas laborales".

"Creemos necesario defender a estos trabajadores en el pleno municipal y pediremos también que el Ayuntamiento de Cádiz redacte, a la mayor brevedad posible, un nuevo Pliego de Prescripciones Técnicas para el Contrato de Servicio de Vigilancia y Seguridad a fin de adjudicar de nuevo el contrato, esta vez con un presupuesto adecuado al mercado y que garantice una contratación responsable y de calidad que proteja a los trabajadores", ha aseverado el edil. Además, el concejal socialista se ha mostrado especialmente crítico ante la "ausencia total de una fiscalización del servicio" por parte del Responsable del contrato.

Mersant resultó adjudicataria por un valor de 5.818.125 euros por dos años, "y ha quedado más que demostrado que no actúa con diligencia puesto que no paga a sus empleados", ha señalado Torres. "Si el Ayuntamiento no redacta urgentemente un nuevo pliego, comenzará una prórroga con una empresa que, a todas luces, parece que ha vulnerado la Ley de Contratación Pública", ha criticado el edil, quien espera que el equipo de gobierno "sea capaz de responder" a estos empleados, que además intervendrán en el pleno puesto que la formación socialista ha cedido su primer turno de intervención a un representante de los trabajadores.