El PSOE lleva a Pleno las dificultades para recargar el bonobús en Cádiz

La concejala del grupo municipal socialista, Natalia Álvarez, ha informado que desde el PSOE llevarán al próximo pleno municipal la necesidad de que desde el Ayuntamiento de Cádiz se pongan en marcha medidas que faciliten la recarga de las tarjetas de bonobús, “algo que a día de hoy es realmente difícil porque cada vez son menos los establecimientos que ofrecen el servicio”. “Hacen falta facilidades para que a los comercios les sea rentable hacer la recarga del bonobús”, ha señalado Álvarez, quien también ha puesto el acento en que es imprescindible posibilitar la recarga a través de dispositivos móviles y pasarelas de pago virtuales. A este respecto, Álvarez ha incidido en que un servicio de transporte moderno debe contar con esta opción de recarga y fomentarla, “la población está acostumbrada a realizar acciones de este tipo a través de los dispositivos móviles, y que Cádiz no cuente con esta opción es un retraso”, ha afirmado la edil. “En pleno siglo XXI no puede ser que solo se pueda recargar una tarjeta de bonobús en unos pocos establecimientos y no a través de una aplicación móvil”, ha aseverado la concejala del PSOE, que califica como una “auténtica gymkana” la recarga.

La propuesta socialista también hace alusión a que se deben disponer de más puntos en los que sea posible recargar las tarjetas caducadas, una acción que solo se puede hacer en dos puntos en todas la ciudad, en las oficinas de la empresa situada en las cocheras de la calle El Bosque o en el quiosco de la plaza de las Tortugas.

Además, Natalia Álvarez ha destacado que el uso del bonobús y las facilidades para su recarga es una de las principales herramientas para favorecer la movilidad sostenible a través del servicio de autobuses. “Cádiz, por sus pequeñas dimensiones y dificultades de aparcamiento, es una ciudad idónea para el uso de los autobuses urbanos”, ha explicado la concejala, razones por las no se debe escatimar en recursos que favorezcan el incremento de usuarios.

Cabe recordar que el Ayuntamiento está tiene pendiente licitar el pliego para un nuevo contrato del servicio de autobuses urbanos, “pero teniendo en cuenta que el actual equipo de gobierno parece no dar por buenos los pasos que ya se habían dado en este sentido, pueden pasar todavía hasta dos años para que finalice el procedimiento y los gaditanos no tiene por qué estar dos años más encontrándose con problemas para recargar el bonobús”, ha afirmado la edil.

Para finalizar, Natalia Álvarez ha puesto sobre la mesa la propuesta socialista relativa a ofrecer el servicio de autobuses gratuito para ciertas franjas de edad como son menores de 12 años, mayores de 65 años y estudiantes de 13 a 25 años. También proponían la gratuidad permanente para personas con discapacidad, así como para la población en general en fechas clave como es la campaña de Navidad, Semana Santa y Carnaval, “una medida de interés que vendría a fomentar el uso del servicio de autobuses y que debe completarse con una revisión de las líneas y una mayor frecuencia”, ha concluido la edil.