El PSOE lleva a Pleno la situación del Club Náutico Alcázar de Cádiz

La portavoz del PSOE, Mara Rodríguez, ha mantenido una reunión con representantes de la Junta Directiva del Club Náutico Alcázar para conocer cómo les está afectando el retraso en la construcción de la pasarela fija peatonal en el paseo marítimo José Manuel Hesle.

Mara Rodríguez ha explicado que desde el club se tuvo que hacer una fuerte inversión para garantizar la ampliación de sus instalaciones, tal y como estaba contemplado en el proyecto del Ayuntamiento, y para ello solicitó un crédito bancario con el que afrontar económicamente su parte. “El club realizó ese desembolso económico teniendo en cuenta las fechas anunciadas por el equipo de gobierno, sin embargo, a pesar de que el Club ha cumplido con su parte del trato e incluso se encuentran pagando un préstamo, no pueden avanzar en la ampliación porque el Ayuntamiento ni siquiera ha empezado la construcción de la pasarela”, ha afirmado la portavoz.

“El club se encuentra en posesión de los pantalanes y ha pagado el canón de la lámina de agua pero no pueden avanzar simplemente porque el Ayuntamiento no hace su trabajo y no cumple con los plazos”, ha aseverado Rodríguez, quien ha añadido que esta situación supone una falta de respecto y una falta de compromiso con los socios del club, que hicieron todo aquello que se les exigió desde el Ayuntamiento y ahora se encuentran sin respuesta y en una situación de incertidumbre.

Para obligar al Ayuntamiento a contestar a los requerimientos del C.N. Alcázar, los socialistas elevarán una pregunta al pleno del próximo viernes 26 de noviembre para conocer y dar respuesta a la Junta Directiva y a los socios del club. “Preguntaremos expresamente cuándo tiene previsto el Ayuntamiento de Cádiz iniciar las obras para la instalación de una pasarela fija peatonal en el paseo marítimo José Manuel Hesle”, ha señalado la portavoz, quien ha advertido que si debido al retraso en esta licitación el Club Náutico llegase a entrar en una situación de desajuste económico severo, “el Ayuntamiento sería el responsable subsidiario y tendría que hacer frente a la situación”, ha concluido la portavoz.