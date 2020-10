El PSOE asegura que los dirigentes del PP defienden que "no se hagan inversiones" en Cadiz por parte de la Junta

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, José Ramón Ortega, se ha mostrado crítico con las últimas manifestaciones de dirigentes del PP respecto de la falta de inversiones de la Junta de Andalucía en la ciudad. "Tras saberse que la Junta de Andalucía, dejaba fuera a Cádiz de las inversiones anunciadas en la comunidad por valor de 3.500 millones hasta 2023, lo razonable sería haber visto a los dirigentes provinciales del PP exigir para Cádiz el mismo trato que para las demás capitales andaluzas. Sin embargo, vemos con preocupación como no sólo no piden inversiones para la ciudad, sino que están defendiendo que la Junta no haga esas inversiones, admitiendo que sus promesas de hace año y medio en campaña electoral, las del famoso 'Juanma lo haría', les dan exactamente igual', ha señalado.

"Que desde el PSOE hayamos solicitado a la Junta actuaciones que demuestren su compromiso con estos proyectos, como podía ser la adquisición del solar del nuevo hospital, ha tenido como respuesta por parte de los populares poco más o menos que como la anterior administración autonómica no ejecutó esos proyectos, ellos tampoco los harán. En su falta de compromiso con este proyecto han llegado a entrar en contradicción con la propuesta que ellos mismos hicieron en 2013 cuando estaban entonces al mando de Zona Franca, lo cual sería de risa si no fuera porque lo que están defendiendo es dejar a la ciudad fuera de cualquier inversión en esta difícil situación económica consecuencia de la pandemia", ha continuado Ortega.

"Por otra parte, aludir a incumplimientos de otros para justificar los propios, además de no servirle de nada a la ciudadanía, resulta un argumento absolutamente mediocre, ya que en la lógica democrática cuando un partido alcanza el gobierno es para dar respuesta a los errores y reproches que se le podían hacer al anterior gobernante, mientras que quien pasa a la oposición debe renovarse y rearmar su proyecto para volver a ser una alternativa útil a la ciudadanía. Que desde el PP vengan a decir que como los anteriores gestores de la Junta no acometieron determinados proyectos, Moreno Bonilla no los va a ejecutar tampoco, no es más que certificar que carecen de proyecto para la ciudad y que sencillamente están para calentar los sillones de la Administración autonómica, pero no para dar soluciones ni para pelear por la ciudad", ha resaltado Ortega.

Por último, el también diputado nacional ha pedido a los populares que dejen de poner excusas a los proyectos de la ciudad. "Desde que en enero de 2019 los populares tomaron posesión en la Junta, lo único que hemos visto son excusas para los proyectos cuyo cumplimiento habían prometido. Que Valcárcel lo haga la UCA, que falta suelo para la Ciudad de la Justicia o en el caso del nuevo hospital que como la anterior administración no lo hizo, ellos tampoco lo harán. Afortunadamente en esta crisis el Gobierno de la Nación ha gestionado en Europa fondos de reconstrucción, unas gestiones que fueron torpedeadas desde el PP y que a día de hoy siguen intentando frenar para intentar dañar al Gobierno aunque sea a costa de la ciudadanía, en su desleal y famosa estrategia de que caiga España que ya la levantaremos nosotros. Gracias a esos fondos de reconstrucción, la Junta de Andalucía dispondrá de recursos para afrontar inversiones en infraestructuras, de los que no pudo disfrutar la anterior Administración autonómica que sufrió las políticas austericidas de los gobiernos de Rajoy. Dicho de otra forma, la Junta de Andalucía carece de justificación para no invertir en Cádiz al mismo nivel que ha anunciado para otras capitales andaluzas y eso es lo que desde el PSOE se le pide a la Junta, que no deje fuera a Cádiz de los fondos de reconstrucción, petición contra la que están luchando públicamente los dirigentes provinciales del partido popular de manera vergonzosa y para perjuicio de la ciudad".