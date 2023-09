El PSOE de Cádiz denuncia que la modificación del IBI perjudica a las familias con menos ingresos

El secretario general del PSOE local y concejal en el Ayuntamiento de Cádiz, Jose Ramón Ortega, ha denunciado la regresiva modificación del IBI que ha propuesto el actual equipo de gobierno. "Más allá de cuestiones técnicas, la única modificación de orientación política que desde el PP plantean al IBI demuestra que el alcalde va a aplicar la misma política fiscal del PP de siempre y en todo lugar, la de perjudicar a quienes menos tienen y favorecer a quienes más tienen. En este caso, lo hace eliminando los actuales criterios de renta, dando las mismas bonificaciones a familias que puedan disfrutar de altos ingresos, que a familias con menos ingresos a las que, además, les empeora las condiciones”.

Ortega ha explicado las consecuencias que pueden conllevar la modificación con un ejemplo en el que las familias con menos ingresos pueden perder hasta la mitad de su bonificación: "Actualmente, a una familia de cinco miembros con una vivienda de valor catastral superior a 90.000 € y unos ingresos brutos per cápita inferiores al IPREM de 14 pagas (8.400 euros), se le bonifica el 40% del impuesto. Sin embargo, con la modificación que pretende Bruno García, la bonificación podría ser del 20%, es decir la mitad, pero eso sí, también la van a obtener familias sin ningún límite de ingresos, que actualmente no acceden a esta bonificación. Es decir, que parece que el alcalde de Cádiz comparte la visión de Díaz Ayuso cuando dice que las familias que ganan 100.000 euros al año lo pasan mal y por eso les concede becas para centros privados o la de Moreno Bonilla que subvenciona inglés o informática a familias que ingresan más de 6000 € al mes, mientras ambos le suben el comedor escolar a las familias que lo necesitan de Madrid y Andalucía".

El secretario general de los socialistas gaditanos ha explicado otro aspecto de la modificación que perjudicará a las familias con menos ingresos. "No tenemos nada en contra de mejorar las bonificaciones de las familias numerosas con recursos, pero no puede hacerse sin progresividad y perjudicando a las familias con menos recursos, tanto con la eliminación de criterios de renta, como con la imposición en estos casos de un límite al valor catastral de la vivienda, que actualmente no existe para las familias con menos ingresos y aunque es un límite amplio que deja pocas viviendas fuera, es un impedimento que actualmente no recoge la ordenanza para estas familias y que podría llegar a ocasionar que una familia numerosa sin ingresos, no tuviera derecho a bonificación del impuesto".

Por último, Ortega se ha referido a la bonificación del IBI para las viviendas sociales en alquiler, que sigue sin ser implementada en la ordenanza. "Además de la regresiva eliminación de los criterios de renta, el alcalde vuelve a demostrar que su publicitada sensibilidad social no es real al olvidar en su modificación añadir bonificaciones del IBI a las viviendas sociales en alquiler, cuestión que permite la Ley de Haciendas Locales y que desde el PSOE hemos venido reclamando en reiteradas ocasiones, llegándose a aprobar en los plenos de marzo y diciembre de 2021. En esas ocasiones, los concejales de Adelante no apoyaron la medida y no la introdujeron en la ordenanza, pero el PP, que sí votó a favor de la medida, ha preferido dejarla en el cajón ahora que podría llevarla cabo”, ha concluido el edil socialista.