El PSOE preguntará en el Consejo de Cultura sobre la convocatoria para elegir al nuevo director del FIT

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz Javier Ramírez se ha pronunciado sobre la carta abierta firmada por más de cien representantes culturales tanto españoles como iberoamericanos, dirigida al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y al propio Ayuntamiento de Cádiz, para que se garantice que la persona que resulte elegida como director o directora del festival tenga vínculos reales con el FIT y la creación escénica de Iberoamérica.

"No deja ser llamativo que la convocatoria para cubrir esta plaza haya creado tanta polémica y movilizado a importantes representantes del sector", ha advertido Javier Ramírez, "porque la realidad es que no se ha contado con la opinión de nadie a la hora de establecer las bases de la convocatoria, a pesar de la importancia que tiene el FIT para nuestra ciudad".

En la propia carta se detalla que se considera necesario pedir a las instituciones responsables atender con extremo cuidado a la identidad histórica del festival y garantizar su continuidad de la forma más estable posible en relación con sus principios originarios y las prácticas creadoras, sociales, económicas y políticas en las que acontecen los procesos creadores en Iberoamérica. "El FIT es el único festival con claras raíces iberoamericanas de toda Europa, y si no protegemos estos principios desde la propia base de la convocatoria para el futuro director o directora, se puede perder el gran trabajo realizado en los 35 años de historia", ha incidido el concejal.

Así mismo, Ramírez también ha anunciado que, además de preguntar sobre la plaza del FIT en el Consejo Municipal de Cultura que se celebrará este miércoles, también solicitará información sobre el Plan Estratégico de Cultura, "del que hasta el momento no sabemos nada". Esta necesidad de respuesta surge tras la reunión mantenida entre Ramírez y representantes de la mesa de teatro de participación ciudadana, quienes le informaron sobre el silencio absoluto a la propuesta enviada a la concejala de Cultura, Lola Cazalilla, sobre dicho plan. "Ha pasado casi un año desde entonces pero no han tenido respuesta", ha señalado Ramírez, quien apunta que esta actitud lo único que consigue es "paralizar y desmotivar la participación ciudadana en el ámbito cultural de la ciudad que están aportando sus ideas y trabajo de forma totalmente altruista para mejorar el escenario cultural gaditano".

Ramírez ha insistido en que espera que la convocatoria de este miércoles no sea simplemente para "cubrir el expediente", puesto que tal y como detalla el orden del día se reactivarán las mesas de trabajo, "algo para lo que ya nos convocaron en septiembre de 2020 y que finalmente no se llevó a cabo. Esperemos que no ocurra lo mismo esta vez". El concejal ha lamentado que desde la Delegación de Cultura no se le esté sacando todo el partido posible al Consejo Municipal de Cultura, "que sería una herramienta fundamental si se le diese vida y se escuchasen sus aportaciones".