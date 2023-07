El PSOE de Cádiz critica a la Junta por seguir "sin pagar el bono de alquiler joven"

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Paula Fernández, ha mostrado su crítica ante la ineficaz política en materia de juventud de la Junta de Andalucía, "que sigue sin pagar el bono de alquiler joven a los beneficiarios de dicha ayuda". La concejala ha hecho alusión a la especial dificultad que los jóvenes de Cádiz capital encuentran a la hora de acceder a una vivienda debido a los elevados precios, "y este retraso en las ayudas no hace más que forzar que la juventud de Cádiz se vea obligada o bien a seguir viviendo en el domicilio familiar, o bien a trasladarse a otras localidades cercanas".

"Si la Junta no es capaz de tramitar unas ayudas de las que no tiene ni que poner el dinero porque ya lo ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, no se puede esperar absolutamente nada positivo de la administración regional", ha aseverado Fernández, que considera que las disculpas esgrimidas por el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, a este respecto han caído en saco roto "porque los jóvenes andaluces siguen sin disponer del bono de alquiler joven mientras que en otras comunidades llevan meses con la ayuda activada".

La edil del PSOE ha asegurado que "el principal reto que tiene nuestra generación es la emancipación. Y está siendo el Gobierno de Pedro Sánchez el que lo está afrontando con recursos públicos y soluciones reales para beneficiar a la juventud de nuestro país, con el bono de alquiler joven, la inversión en vivienda pública o el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la entrada del 20% en la primera vivienda destinado a jóvenes menores de 35 años, por citar algunos ejemplos", ha explicado Fernández.

Además, Paula Fernández ha hecho alusión a políticas en materia de juventud que sitúan a este sector de la población como uno de los ejes del gobierno central, como es el bono cultural joven, el descuento del 50% en el Interrail, la aprobación de 2.500 millones de euros destinados para becas o la reforma laboral, que ha posibilitado luchar contra la precariedad y la temporalidad, dos cuestiones que afectan directamente a la población más joven a la hora de acceder al mercado laboral.

"Medidas que favorecen la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a la formación, medidas que protegen a los trabajadores y trabajadoras, y medidas que facilitan el acceso a la vivienda", ha enumerado Paula Fernández, "esa es la forma de demostrar el compromiso de Pedro Sánchez con los jóvenes españoles, dándoles su sitio en el Estado del bienestar", ha concluido.