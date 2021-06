El PP reclama a Kichi que dé solución a la falta de policías en las playas de Cádiz

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) del Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha lamentado este lunes que el Equipo de Gobierno esté de brazos cruzados ante el conflicto que ha provocado, por segundo año consecutivo, "que los agentes de la Policía Local no presten el servicio en las playas gaditanas, y solo acudan al requerimiento ciudadano si hay algún problema y sin la uniformidad y los vehículos necesarios para tal fin".

Juancho Ortiz ha pedido a Kichi “que trabaje de una vez y dé solución a la falta de policías en las playas, porque es más que imprescindible y porque tiene un acuerdo del pasado viernes 28 de mayo, un mandato del Pleno que le pide que ponga todos los instrumentos necesarios -a la mayor brevedad posible- para recuperar el servicio de Playas, pero también las patrullas de barrio, el servicio Viogén contra la violencia de género, el control de la venta ambulante y todos los servicios que había antes de que desmantelaran la Policía Local”.

El presidente popular lamentó que este sea el segundo verano consecutivo en el que los agentes no patrullen la playa, y recordó que era algo que no sucedía desde hacía 36 años; “mucha gente y durante mucho tiempo trabajó para que las playas de Cádiz fueran referencia de calidad para toda España. Entre ellos estaba nuestra Policía Local y nuestros trabajadores de Medio Ambiente. Ahora todo eso se tira a la basura porque Kichi no es capaz de negociar con la Policía, porque les tiene manía o porque no le gustan los uniformes, a saber. Y es que no se entera de la importancia que tiene para los gaditanos y los visitantes disfrutar de una playa segura que durante años fue referente de excelencia en todo el país”.

Juancho Ortiz concluyó pidiendo a Kichi que retire de las negociaciones al delegado de Personal y Policía, Demetrio Quirós, cuya contribución al acercamiento y al acuerdo "fue acusar a los policías de utilizar la pandemia para atacar al Gobierno Local; en tres ocasiones hemos aprobado en Pleno un acuerdo para que se disculpe y retire esas acusaciones, pero realmente creemos que el que debe retirarse del todo es él, que es casi igual de flojo que Kichi, algo que ya es difícil”.