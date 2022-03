“El PP no va a permitir que un tío desnudo comparta espacio con un niño o niña de 8 o 10 años”

El Partido Popular es la primera voz que se alza contra la nueva ordenanza de playas que el equipo de gobierno quiere aprobar para Cádiz y que tras el Pleno del viernes iniciará ahora su tramitación ordinaria y su período de alegaciones. El presidente del grupo municipal del PP, Juancho Ortiz, se muestra meridianamente claro sobre esa puerta que la ordenanza quiere abrir al nudismo en cualquier playa de la ciudad. “El PP no va a permitir que un tío desnudo comparta espacio con una niña o un niño de 8 ó 10 años. Vamos, ni un hombre, ni una mujer; es que es de sentido común. Si se entiende, bien; y si no, igual de bien. A muchos gaditanos nos cuesta pensar que, por ejemplo en la Caleta, se van a sentir cómodos una familia con niños y niñas y un nudista”, afirma.

Ortiz habla incluso de “inseguridad jurídica” respecto a la norma que pretende aprobar el equipo de gobierno en solitario (aunque la abstención del resto de grupos de la oposición, salvo el PP, permitió que saliera adelante). “Nuestras playas no es que sean urbanas, es que están metidas en las calles, y lo que en un sitio es naturismo 15 metros más acá está penado por exhibicionismo. Eso es lo que tiene que entender Kichi y la concejala”, indica el líder de los populares, crítico con el alcalde de la ciudad, al que acusa de haberse convertido “en un experto en crear problemas donde no los hay”. “Y con este asunto no había ningún problema en Cádiz, digan lo que digan ahora respecto a lo que hacía el PP”, asevera en relación a las declaraciones de la concejala de Medio Ambiente, Rocío Sáez.

Reconoce el PP que el nudismo “se ha practicado siempre, sin problema, en el tramo de la playa de Cortadura que va del Chato a Torregorda”. “Y no ha habido ni hay problema con eso. El problema es que este hombre (en referencia al alcalde) no escucha a nadie; y la concejala escucha a quien quiere escuchar, ni a los vecinos, ni a las asociaciones, ni a nadie, solo a los dos colectivos de siempre”, critica, asegurando que se trata de “tres personas que están gobernando Cádiz por encima del Pleno, por encima de los colectivos, y por encima de todos por obra y gracia de la flojera y el sectarismo de Kichi”.

“Hay que respetar a todos, y por eso la delimitación que ya existe es bueno. Lo otro, imponer a la mayoría que tengan que estar en una playa nudista sin ellos serlo es lo antidemocrático, que es justo a lo que nos tiene acostumbrado este equipo de gobierno”, defiende Ortiz, que afea además al gobierno local que intentara que esta ordenanza no fuera objeto de debate en el Pleno del viernes. “Lo que querían era esconder el verdadero espíritu de la ordenanza, por eso votaron a favor en la Junta de Portavoces a que no se debatiera la aprobación inicial y por eso votamos en contra nosotros en el Pleno”, explica el concejal popular.

Más allá del nudismo, que la nueva ordenanza quiere permitir en todas las playas de la ciudad, el PP señala su contrariedad hacia “una serie de puntos y consideraciones que no son menores, como meter en una ordenanza que se permite las bicicletas en la playa cuando no lo ha pedido nadie y cuando tenemos que estar todos los veranos rogando que pongan bien los módulos para personas con movilidad reducida”.

“Y el colmo es lo de la limpieza. Leer al alcalde que la ordenanza se cambia para limpiar a diario la playa es para caerse de espaldas. Para limpiar a diario la playa lo que hay que hacer ese eso: limpiarla a diario, que es lo que se hacía en Cádiz hasta 2015, limpiarla a diario, constantemente y con esmero. Tener los mejores servicios y estar todo el día encima de la playa, por eso consiguió la excelencia que consiguió. Y no lo que hace él ahora con esa municipalización, que ni ha mejorado la limpieza ni ha mejorado nada. Todo lo contrario”, concluye Juancho Ortiz.