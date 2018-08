El PP lamenta que no se haga un plan de choque para la limpieza

El Partido Popular insiste en que la ciudad se encuentra más sucia "y no es algo que digamos sólo nosotros, sino que también lo hacen el resto de los partidos de la oposición, los medios y las redes sociales", según el candidato de este partido a la Alcaldía, Juan José Ortiz.

El edil popular señaló que van a tomar medidas, al menos llevando el caso al Tribunal de Cuentas, porque entiende que la última prórroga concedida a Sufi-Cointer "es alegal y esconde una adjudicación encubierta", ya que entiende que el contrato firmado en su día con la concesionaría no permitía más de dos extensiones.

Desde el Partido Popular se critica la inoperancia municipal en torno a este asunto: "Ni el alcalde ni el concejal de limpieza ni el equipo de Gobierno se le ocurre pararse a pensar si la sensación que hay en la ciudad de que no se limpia, no se baldea es cierta, nadie plantea una medida de choque. La sensación es que el alcalde no le da ninguna importancia a la limpieza de la ciudad. No quieren o no saben ponerse a la tarea de limpiar la ciudad de Cádiz".

Ortiz señala que está a la espera de que se cree la comisión de técnicos propuesta por el Partido Popular y que fue aprobada en el último pleno del 27 de julio, pese al rechazo de los ediles del equipo de gobierno. En la misma habría técnicos de todas las delegaciones y se establecería un protocolo diario de actuación: "Es tiempo de que los técnicos den un paso al frente. Es más que necesario si después de tres años ni su alcalde ni el equipo de Gobierno es capaz de afrontar la limpieza. Que dejen a los técnicos trabajar". Ortiz también recordó que durante los mandatos de Teófila Martínez había reuniones semanales para el tema de limpieza y recorridos casi a diario. "Al parecer no está en su ADN o tienen un concepto muy particular".

Por su parte, la edil del gobierno local María Romay negó que la ciudad esté más sucia y dijo que este tema es algo recurrente del PP: "No andamos en una ciudad donde la gente viva preocupada porque le come la mierda".