El PP asegura que Kichi solo ha entregado poco más de tres viviendas al año

El presidente del Grupo Municipal Popular de Cádiz, Juancho Ortiz, ha pedido este martes al alcalde de Cádiz, José María González, "que se ahorre el anunciado estudio de la vivienda municipal que se supone va a realizar Eva Tubío desde Procasa. Ya le decimos nosotros cual es la situación de la vivienda pública que depende del Ayuntamiento de Cádiz; poco más de tres pisos entregados al año de media en estos casi seis que llevan gobernando, cuando veníamos de una media de cien pisos anuales cuando gobernaba el PP, y la condena de la hermana de la concejala de Vivienda por entregar casas a sus conocidos".

Juancho Ortiz no dudó en calificar de "auténtico fracaso" las políticas de vivienda de Kichi, "que ha pasado de alardear de que iba a eliminar la infravivienda en cuatro años a no mencionar siquiera la palabra. No le ha metido mano ni a una sola finca con infravivienda de las que están en el Casco Histórico. Las dos actuaciones que ha terminado, con el estruendoso resultado de 20 pisos entregados desde junio de 2015, fueron en fincas que ya tenía adquiridas Procasa, Santa María 10 y Cruz 11. Y la que están haciendo en Botica 29, igual. No se ha gastado un céntimo de euro en expropiar fincas, y luego se pregunta que en qué se gastaba el dinero Procasa".

El presidente del GMPP ha recordado también que "ahora mismo, la operación de mayor calado por volumen de presupuesto y número de viviendas que ha hecho en estos casi seis años Procasa ha sido vender a una inmobiliaria de Sevilla suelo público para que haga 51 viviendas privadas, pisos de lujo que se los van a comprar los que puedan pagarlos. Y no creo, sinceramente, que eso sea atender la demanda de vivienda de la gente que lo necesita en Cádiz".

Juancho Ortiz concluyó señalando que "a los gaditanos les cansa que este hombre esté todo el día dando lecciones de políticas para la gente, y ahora resulta que eran para la gente de fuera que viene a comprar pisos a Cádiz cerca de la playa. Debe ser que San Severiano no es un barrio obrero o que se ha liado un poco después de abrir la transversal de Varela que también le dejamos para rematar nada más, pero que no se confunda: cuando la inmobiliaria privada levante los 51 pisos de lujo allí en la calle Cooperativa, que mire un poquito para atrás y vea los 135 que construyó el PP para realojo de los vecinos de ese barrio, y que se deje ya de demagogia".