REl presidente del Grupo Municipal del Partido Popular, Juancho Ortiz, ha anunciado que pedirá hoy, en el Pleno Ordinario de febrero, el cese del concejal de Deportes, José Ramón Páez, “por incompetente, por no hacer nada por resolver los múltiples problemas que sufren las instalaciones municipales y los inconvenientes que se les está causando a miles de deportistas gaditanos”.La propuesta del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, incide en la situación “insostenible” de las instalaciones municipales y la falta de respuestas del responsable municipal.El presidente del Grupo Popular señaló del mismo modo que “el principal problema que tiene el Deporte en Cádiz es el actual concejal, que no trabaja, aunque esto es denominador común con el alcalde”. Para el PP, “la única esperanza es que haya alguien del Equipo de Gobierno que le quiera prestar interés a la Delegación y ponga un mínimo de orden en el desastre que ha supuesto el Deporte en Cádiz en estos cuatro años y medio, porque desde 2015 no se ha invertido un euro en las instalaciones deportivas y ahora se requiere mucho dinero y sobre todo mucho trabajo, a ser posible con dedicación exclusiva y no con alguien que pasa tres mañanas en Sevilla dando clases”.