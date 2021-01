El PP lamenta que Kichi destaque de 2020 la adaptación de la ciudad de Cádiz al cambio climático

El presidente del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha lamentado el balance que el alcalde de Cádiz, José María González Santos, ha realizado del año que acaba de concluir: "Que Kichi destaque en su balance la adaptación de la ciudad al cambio climático con la que está cayendo y lo mal que lo han pasado los gaditanos demuestra que ha estado todo el año escondido, que se quitó de en medio dándose de baja cuando más necesario era el apoyo de un Ayuntamiento a unos ciudadanos que se han visto solos ante la pandemia".

Juancho Ortiz señaló también que cuando un alcalde después de casi seis años de gobierno habla de hitos fundamentales a recorrer la transición hacia un nuevo modelo energético, o articular herramientas para garantizar oportunidades de empleo y el derecho a la vivienda, "es que no tiene absolutamente nada que decir porque no ha hecho nada. Que a mediados de marzo se metiera en la cocina de su casa y no saliera hasta septiembre para anunciar que se daba de baja, como si antes hubiera hecho algo fue grotesco. Una especie de broma para los gaditanos, y sobre todo para las pequeñas empresas, autónomos, comerciantes y hosteleros que, a día de hoy, están esperando que se libere al menos un solo euro de esas ayudas COVID que tuvimos que arrancarle desde el Grupo Popular".