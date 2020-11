El PP de Cádiz critica que Kichi no haya tenido ni un detalle con los hosteleros

El Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) ha pedido este martes que el Equipo de Gobierno de Kichi empiece de una vez a tomar decisiones sobre las ayudas a los hosteleros, comerciantes, taxistas y autónomos que están siendo afectados por la pandemia desde hace ya siete meses sin que en San Juan de Dios se haya tomado una sola medida de apoyo económico hacia los mismos.

El presidente del Grupo Popular, Juancho Ortiz, ha indicado al respecto que “es realmente alucinante la poca vergüenza que gastan en el Gobierno Local: que hace cualquier cosa menos gobernar. Llevan más de dos años machacando a la hostelería con las limitaciones de terraza, de actividad y de todo tipo. Es la única ciudad del entorno y casi de Andalucía que no ha aprobado exenciones de impuestos para hosteleros y comerciantes. No les ayuda en nada, ni con subvenciones ni eximiéndoles del pago de terrazas que no están funcionando como todos esperábamos. Hay negocios cerrando mientras esperan que les resuelvan la solicitud de ampliar terrazas desde hace ya un año. Eso sí, se enteran que hay una manifestación y ahí van, a ponerse los primeros. Pero tomar medidas a favor del sector, eso ya que lo haga la Junta…”.

"Que sean responsables contra el Covid, no un grupo de gente tuiteando"

Los populares también han querido señalar los puntos que –a su juicio- son imprescindibles que se aborden en la anunciada reunión “de esa comisión excluyente donde no quieren escuchar que desde marzo no han hecho nada por ayudar a los afectados por la pandemia. Por eso no estamos presente, porque fuimos el grupo que dio las pautas para realizar una labor positiva de ayudas a los afectados y medidas de prevención”.

Reforzar la limpieza de los colegios, aumentar la frecuencia de los autobuses -no solo limitar el aforo como se ha señalado-, prever mayor provisión de equipos de protección para la Policía Local y para Protección Civil son, entre otros, “los puntos necesarios para que el Ayuntamiento de Cádiz sea una administración responsable y activa en la lucha contra el Covid, y no lo que es ahora: un grupo de gente tuiteando contra la Junta y mirando la vida pasar”

“Vamos a seguir pidiendo ampliación de terrazas durante los periodos de restricciones para que se maximice el horario permitido de apertura con las garantías de seguridad sanitaria, la suspensión (no aplazamiento) del cobro de todos los impuestos (IBI, IAE, ICIO, etc…) –al menos en el último trimestre de 2020 y primero de 2021- a todos los autónomos, a los locales comerciales de la ciudad y a los inmuebles utilizados como vivienda habitual para aquellas personas en cuya unidad familiar se produzca o haya producido un despido o regulación temporal de empleo desde el pasado 15 de marzo. A ver si ese repentino amor hostelero que les ha entrado lo canalizan mañana eliminando la tasa por terrazas para 2020 y primer trimestre de 2021, y resolviendo ya las supuestas ayudas COVID que aprobaron hace siete meses y de las que nadie sabe nada”, concluyó Juancho Ortiz.