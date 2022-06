El PP de Cádiz alerta de una nueva zona peatonal en Segunda Aguada "rechazada" por los vecinos

El presidente del Grupo Municipal Popular de Cádiz, Juancho Ortiz, y el concejal popular José Manuel Cossi, han mantenido esta semana una reunión con varios presidentes de comunidades de vecinos de la zona de Segunda Aguada, la A.VV. Cerro del Moro y otros vecinos del entorno, que habían solicitado una cita al grupo municipal ante lo que calificaron de “amenaza” del Ayuntamiento de Cádiz con una peatonalización proyectada sin consenso alguno.

Se trata del área en forma de corazón que conforma la unión de las avenidas Sanidad Pública y Segunda aguada, tanto por su perfil como por su zona interior que pertenece a la plaza Fariñas Farreño. Una actuación urbanística -según explicaron los vecinos- que les presentó el pasado día 22 de junio el concejal Martín Vila “sin habernos preguntado nada antes si queremos la peatonalización, sin más opciones, y dando por hecho que se va a hacer sí o sí, y que si no queremos presentemos una alternativa, pero que sea peatonal toda la zona”.

Los asistentes a la reunión con el Grupo Popular se quejaron de que la zona sobre la que se quiere actuar está “abandonada” por el Ayuntamiento; denunciaron problemas de limpieza, seguridad, accesibilidad, violencia, tanto en el entorno de un salón de juegos y apuestas como en plazoletas y otros espacios. Del mismo modo recordaron que ya tienen problemas de aparcamiento en la zona y que la posible peatonalización elimina un baipás entre dos avenidas que servía de conexión a servicios de emergencia, transportistas, familias con mayores en la zona, y que, prevén “estrangulará el comercio de la zona”, opinan.

Juancho Ortiz señaló al respecto que “es ya una especie de norma del alcalde el crear problemas donde no existen y olvidar los que realmente preocupan a los vecinos". "Esto es una nueva tropelía de Kichi en Segunda Aguada, como hizo antes en Marianista Cubillo, con una peatonalización que los vecinos rechazan; tienen calles sucias e inseguras y ahora les van a quitar 30 aparcamientos en una zona donde ya hay problemas para encontrar estacionamiento, quitarán carga y descarga para los comerciantes y aparcamientos para motos”.

Los concejales populares también escucharon a los vecinos quejarse de los modos del concejal de Movilidad, Martín Vila que, según contaron, llegó a la reunión “tratándonos como tontos” y con amenazas de llevarse el dinero a otro sitio “si no aceptamos el proyecto de peatonalización, porque según dijo no es dinero europeo, es municipal, y no lo van a emplear en arreglar los muchos problemas que tenemos, sino en esta actuación que nadie le ha pedido, y de paso nos suelta que no nos quejemos tanto de la situación porque luego nos gastamos el dinero en Netflix”, dicen que les espetó el edil.

Los concejales populares han acordado con los vecinos que seguirán sus actuaciones, que pasan por la recogida de firmas y la entrega de un documento alternativo al Equipo de Gobierno en el que se recojan todas las necesidades que tienen en la zona y que no pasan por la peatonalización de este tramo que ahora se proyecta.

Juancho Ortiz concluyó pidiendo a Kichi que retire de una vez a Vila del Área de Movilidad “donde lo único que hace es ir creando problemas por toda la ciudad y, según hemos podido ver en las últimas semanas, a espaldas del resto de concejales que, según han denunciado públicamente, se enteran por la prensa de estas cosas”, juzga.