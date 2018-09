PISTASPARA EL FIN DE SEMANA

La brótola es un pescado que se come bastante por la zona de El Campo de Gibraltar. Su carne recuerda a la de la merluza, pero un poco más tierna. La morena es una especie de serpiente de mar y aquí la conocemos más cuando está en estado de "adobado". Estos dos pescados son los protagonistas de una singular ruta gastronómica que tiene lugar en Conil entre el 22 y el 30 de septiembre. 23 bares de la localidad ofrecerán platos realizados con este pescado.

Hay platos que sin saber bien porqué se convierten en adictivos. Empiezas con ellos y hasta que no se termina el plato no paras…y te quedas con ganas de más. Esto ocurre con el pollo Teriyaki que ponen en el restaurante de cocina china Shanghai 1968, un sitio muy alejado de los mitos sobre estos establecimientos. Son unos filetes de pollo rebozados en huevo y harina y fritos. Luego se parten en tiras y se cubren con una salsa que realizan mezclando hasta 3 salsas diferentes, el resultado un toque a medio camino entre el dulce, el picante muy, muy leve, la soja…de mojar pan, si no fuera porque en los restaurantes chinos no suele haber este elemento en lo que a versión miajonera se refiere. El establecimiento está en la avenida de San Fernando de Rota.

La cervecería La Marea de Cádiz ha incorporado a su carta los ostiones de salinas que se producen en San Fernando, en unos esteros de la empresa Ostras de Cádiz. Han comenzado a ofrecerlos esta semana y las tienen crudas. Los abren cuando los pide el cliente y los sirven por unidades sobre un poco de hielo. "En un futuro queremos también hacer algunos platos con ellos pero por el momento y dada su calidad hemos querido ofrecerlos sin nada". Cada ostión de salinas, también conocidas como ostras de Cádiz salen a 2,10 euros en la barra y 2,50 en las mesas del establecimiento.

Así se llama la tapa que ofrece De Javier Tapería este fin de semana en la feria de la tapa de San Fernando que tiene lugar hasta el lunes en el parque Almirante Laulhé. Participan 16 establecimientos que ofrecerán entre todos 96 tapas diferentes. Una de ellas es esta original tapa que simula la luna, hecha con queso de cabra y que está soportada por una crema de membrillo.

Los devotos de las frituras de pescado no deben perderse una visita a este clásico, el bar Gonzalo, en la calle Micaela Arámburu. Regentado por la cocinera Lorena Ganaza, hija del fundador del establecimiento, Antonio Ganaza, ofrece pescados fritos que traen desde la lonja de Sanlúcar. Los salmonetes están perfectamente fritos, cucurruitos por fuera, gracias a la harina de El Vaporcito y un perfecto punto de fritura. De color rubitos, porque cambian el aceite de girasol que utilizan a diario y por dentro jugositos y despegándose de la espina sin dificultad. La tapa sale a 2,80 euros.

Seguimos con el tema de pan chino. En La Ruda, una cervecería que han abierto en el mercado de abastos de La Línea ponen un tartar de doradas que va alternado con unas obleas de pan de gambas, lo que le da un toque crujiente. Atención porque este local solo está abierto los días de mercado al mediodía. Es una de los 23 bares que participan en la ruta de la tapa de La Línea que tiene lugar hasta el lunes en esta ciudad del Campo de Gibraltar.

En Algar se celebra hoy viernes y mañana sábado una mini ruta de la tapa en la que cuatro bares de la localidad (el bar Manolito, La Dehesa, Pepe Infante y El Galeón de la Suerte) ofrecerán tapas realizadas con carne de caza. Asimismo se organizarán grupos en la población para ir a ver La Berrea en los bosques cercanos.

Rancho Cortesano, la finca situada en la carretera de El Torno, en Jerez, ofrece este domingo un curioso taller por la mañana en el que los asistentes aprenderán a recoger almendras, ahora en periodo de recolección. Después se elaborarán con ellas un ajo blanco con uvas, que se degustará como final de fiesta. El precio del taller es de 3 euros por persona y se puede reservar plaza en el teléfono 635514786.