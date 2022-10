Óscar Torres: “Se debe proteger la singularidad de los patios de Tacita de Plata” de Cádiz

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, acompañado por los ediles socialista, José Macías y Natalia Álvarez, y el responsable de participación ciudadana en la ejecutiva local, Gonzalo Pando, han mantenido una reunión con la presidenta de la asociación de vecinos, Tacita de Plata, Carmen Angériz, para conocer las principales reivindicaciones del barrio.

Esta histórica asociación de vecinos forma parte del conjunto de patios situados en la zona trasera del hospital universitario Puerta del Mar, cuyas viviendas son propiedad de Procasa. “La falta de atención por parte del Ayuntamiento sobre estas viviendas públicas es absoluta”, ha afirmado el portavoz socialista, que ha destacado la falta de arreglo en las fachadas, así como de mantenimiento general en las puertas de acceso a los diferentes bloques, telefonillos o iluminación”. En esta línea desde el PSOE han recordado que el pasado mes de abril volvieron a llevar a Pleno la necesidad de realizar las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) en el parque público de viviendas, "una medida urgente debido a que algunos edificios tienen más de 50 años de construcción y resulta imprescindible comprobar el buen estado de las edificaciones", ha afirmado Óscar Torres "pero parece que el interés por parte del equipo de gobierno es prácticamente nulo". “Se debe cumplir la normativa respecto a las ITE, un requerimiento que desde el Ayuntamiento se realiza de forma continua a los propietarios privados, pero sin embargo la normativa parece no tener tanta importancia cuando es el Ayuntamiento el dueño", ha señaladoTorres.

Durante la visita, los concejales socialistas han comprobado también el estado de los jardines del patio, que no cuentan con ninguna ayuda municipal y son los propios vecinos quienes se encargan de su cuidado. “Todo el peso del mantenimiento del patio no puede recaer en los vecinos”, ha recalcado Óscar Torres, “más aún teniendo en cuenta que esta zona de la ciudad resulta pintoresca y singular y debería ser puesta en valor por parte del Ayuntamiento, que sigue mirando hacia otro lado a pesar de las urgentes necesidades de estas viviendas y estos patios” que, ha incidido el portavoz, “son de propiedad municipal”.

Los representantes socialistas también han hecho alusión al poco apoyo recibido para cubrir los desperfectos de la sede de la asociación de vecinos, “con un cuadro de luces roto y con instalaciones insuficientes puesto que no disponen ni si quiera de un cuarto de baño”. Para Óscar Torres, esta concatenación de reivindicaciones no hacen más que dar la razón a los vecinos de Tacita de Plata “que se sienten como ciudadanos de tercera, en viviendas públicas que no se encuentran en buenas condiciones y haciéndose ellos mismos cargo de los servicios de jardinería y mantenimiento urbano de su calle”, ha explicado el portavoz socialista.

Los socialistas se han comprometido con los vecinos en que presentarán iniciativas en el Ayuntamiento para dar voz a las demandas del barrio, tanto las referentes a las viviendas como a las de los patios, en los que también está pendiente el arreglo de la fuente central y del acerado, “que tras la ejecución de obras se ha quedado tapado con cemento pero sin reponer la losería pertinente”.

Para finalizar, desde el PSOE han recordado la nueva convocatoria extraordinaria para ayudas a participación ciudadana, cuya partida asciende hasta los 100.000 euros, y que fue una de las condiciones de los socialistas a la hora de apoyar los presupuestos municipales del 2022. “Desde el partido socialista creemos el asociacionismo vecinal y en su papel vertebrador para mejorar el día a día de las ciudades, por esa razón negociamos hasta conseguir esta convocatoria extraordinaria, que favorecerá la puesta en marcha de diferentes proyectos de las asociaciones de nuestra ciudad”, ha concluido el portavoz.