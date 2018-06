Ortiz pide al Gobierno central que se comprometa con los proyectos de ZF

El concejal del Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) y candidato a la Alcaldía de Cádiz, Juancho Ortiz, instó al nuevo Gobierno de la Nación a trabajar por los proyectos comprometidos en Zona Franca durante los últimos años y "que han supuesto un impulso al proyecto del Partido Popular de convertir la Zona Franca y su zona de influencia en el verdadero motor de desarrollo de la ciudad y del empleo en Cádiz".

Juancho Ortiz ha recordado que "siempre tuvimos claro que la Zona Franca debería ser pieza fundamental de atracción de inversiones en la ciudad, y de ahí la creación de la Oficina de Captación de Inversiones por parte del Ayuntamiento en el último mandato. Nos topamos con la crisis a nivel internacional que el gobierno de Zapatero no vio llegar hasta el último momento, y sufrimos -como todos- sus consecuencias, pero no es menos cierto que ahora, y tras años de trabajo duro por parte de un gobierno del Partido Popular la salida de la crisis económica ha propiciado la llegada de inversiones al recinto interior y exterior que no pueden malograrse porque nos jugamos mucho. Aquellos que no tomaron en serio nuestro proyecto para crear empleo en la ciudad con estos mimbres deben estar hoy algo más callados".

El concejal popular, volcado en los últimos años del mandato 2011-2015 en las relaciones con Iberoamérica y sus aspectos comerciales y económicos, ha valorado positivamente los proyectos que vienen a reconducir el intento de convertir el terreno excedente de la Bahía en zona productiva de la Bahía: "somos conscientes que las dificultades que se presentaron pueden salvarse con un proyecto serio y coordinado de las administraciones donde la logística sirva como hilo conductor entre ese polo, el puerto de Cádiz y la Zona Franca. El potencial es muy alto y no puede desestimarse ninguna de las opciones que apuntó el aún delegado especial del Estado para la Zona Franca de Cádiz".

Juancho Ortiz concluyó felicitando la labor realizada durante estos años por el Gobierno del Partido Popular en la Zona Franca de Cádiz porque -según indicó- ha demostrado que se apostó por la ciudad de manera inequívoca. Es hora de reconocerlo y de estar atentos a las gestiones que deben concluir con la materialización de esos proyectos, tanto en la antigua fábrica de Altadis, donde siempre insistimos que debería mantenerse el suelo industrial, como en el Nuevo Estadio Ramón de Carranza, un edificio que -por mucha demagogia que utilizaron y utilizan aún los que no entendieron nunca de gestionar una ciudad-, ha sido y seguirá siendo un proyecto positivo para el empleo y el desarrollo económico de Cádiz".