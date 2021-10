La ONCE se reencuentra con la sociedad gaditana

María José Fernández, afiliada con muy poco resto visual, puso el broche de oro al acto que la ONCE celebró en su delegación de Cádiz en la mañana de este lunes, pintando en un cuadro lo que la música, en directo, le sugería. Antes, en un ambiente de reencuentro presencial ahora que la pandemia ha remitido, Alberto Ríos, presidente de la ONCE en Cádiz, recordaba con respecto a los malos momentos vividos que “hemos sido más sociales que nunca, al lado de la ciudadanía. 19.000 vendedores abandonaron las calles después de 83 años, pero mantuvieron el contacto con los clientes y el reencuentro fue emocionante”.

Sus palabras servían para dar paso a la presentación de la Semana de la ONCE, que abre sus puertas a la sociedad gaditana bajo el lema 'ConONCEnos'. Milagros Rodríguez Barba, vicepresidenta segunda del Consejo Territorial de la ONCE Andalucía, hablaba de “un día grande, ya que el año pasado no se pudo celebrar. Teníamos guardadas las ganas y la ilusión. Queremos que la sociedad conozca la gran labor del Grupo ONCE”.

La programación incluye un 'scape room' online, unas Jornadas de Sensibilización Acercándonos a la Sordoceguera (también online), un homenaje a los jubilados hoy a las 12.30 en el salón de actos o una visita virtual Paseo por la Historia de Granada.

Todas las administraciones públicas arroparon a la ONCE. Si el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, agradecía a la ONCE “cómo gestionó la pandemia, muy en contacto con la sociedad”, el delegado territorial de Educación y Deporte, Miguel Andréu destacó la “máxima colaboración con la ONCE a través convenios para alumnos con discapacidad visual y su inclusión total en nuestros colegios siguiendo las enseñanzas oficiales”.

Por su parte, David de la Encina, diputado provincial de Bienestar Social, valoró “la cohesión que la ONCE le da a la provincia. Además de vender el cupón, los vendedores visualizan la inserción laboral”. Y Helena Fernández, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, expuso el “orgullo ir de la mano de la ONCE en la integración de las personas con discapacidad”, y ensalzó “el carácter familiar, insertando laboralmente a las personas discapacitadas desde el amor”.

Al acto asistieron asimismo representantes de varios partidos políticos y de las fuerzas de seguridad.