Nueva denuncia de vecinos de la calle Sagasta por una fiesta de estudiantes Erasmus

Vecinos de la calle Sagasta en la capital gaditana volvieron a requerir la presencia de la Policía Local a comienzos de la madrugada de este viernes en la finca del número 22 de la calle Sagasta, donde se estaba celebrando una fiesta de cumpleaños por un grupo de estudiantes Erasmus. Se trata del mismo inmueble que el pasado noviembre fue desalojado a causa de la celebración de una macrofiesta, también de Erasmus, en la que estaban participando 250 personas, ante el riesgo de que tal concentración de jóvenes pudiera comportar daños estructurales para el inmueble.

En esta ocasión, alrededor de las 12.30 de la madrugada el ruido molestaba a vecinos de fincas colindantes y de enfrente, en algunos casos con niños pequeños que no podían conciliar el sueño. Uno de los vecinos destacaba a este diario que “esta vez no eran más de diez personas, aunque no eran horas para formar tanto alboroto”. Estos vecinos están “cansados” de realizar denuncias cuando aparece la Policía Local, “pero no nos dan una solución porque en el Ayuntamiento nos mandan de un despacho a otro sin respuestas”. Piden que estos inquilinos del número 22 “respeten las normas de convivencia”

Al comparecer los agentes la fiesta acabó y los invitados desalojaron el inmueble, quedando los estudiantes que allí residen. Se trata de una finca de cuatro plantas con habitaciones alquiladas a alumnos extranjeros de la Universidad de Cádiz.