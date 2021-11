La mayor parte de los profesores de la Universidad de Cádiz que figuran en las facturas de almuerzos o cenas que el catedrático Francisco Antonio Macías Domínguez cargó a los fondos públicos de la UCA negaron este miércoles en el juicio que estuvieran presentes en esas citas, si bien algunos manifestaron que acudieron a comidas de trabajo con el ex vicerrector pero no recordaban con exactitud ni la fecha ni el establecimiento en concreto.

Durante la tercera sesión del juicio con jurado al ex vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (VIDI) acusado de malversación, pasaron por la Audiencia de Cádiz un nutrido grupo de docentes de la UCA que supuestamente fueron comensales en numerosas reuniones de trabajo que el catedrático pagó con dinero público entre 2007 y 2011.

"Nunca comí en el Foster's Hollywood de San Fernando ni en la pizzería María Regina de El Puerto con Macías", dijo el que fue director del Centro Andaluz de Ciencia y Tecnología Marinas (CACYTMAR) entre 2008 y 2011 a preguntas del fiscal. Este testigo, que se mostró "totalmente seguro" en su declaración, también negó que participase en un máster de ciencia y tecnología con el acusado.

El anterior director del CACYTMAR, que ocupó el puesto entre 2007 y 2008, rechazó igualmente haber comido con el catedrático en el Bar Jamón, en la Cantina Mariachi y en el restaurante El Laúl, todos locales de El Puerto. "Estoy seguro de que no cené con Macías un viernes por la noche. Es más, no sé ni dónde está la Cantina Mariachi", precisó este testigo, que añadió que sus encuentros con el procesado se ceñían a reuniones en los despachos.

El que fue a la fecha de los hechos director general de Desarrollo Tecnológico e Innovación y, por tanto, miembro del Vicerrectorado de Macías Domínguez, desmintió que acudiera a numerosos establecimientos hosteleros con él. Manifestó que nunca estuvo en Los Tarantos ni en Bodega Flores ni en el Fogón de Mariana ni en el Foster's Hollywood. "Una sola vez en mi vida he comido en el Foster's y fue con mi familia. No me gustó nada y, desde entonces, no he vuelto a ir", indicó. Asimismo, concretó que comió una única vez con Macías en el Mesón Criollo. "Y pagué yo", remató.

Otro profesor que también ocupó el puesto de director general de Investigación en el Vicerrectorado que encabezaba el procesado negó que hubiese mantenido reunión alguna con Macías durante un fin de semana en la Cantina Mariachi de El Puerto.

El que fue director de Secretariado de Apoyo a la Investigación, miembro también del equipo del encausado entre 2007 y 2011, aseveró que "nunca cenó" con el catedrático de la UCA en un amplio listado de restaurantes que enumeró el fiscal de caso.

Asimismo, otro docente ya jubilado explicó que no recordaba haber cenado en dos ocasiones con el procesado en Los Tarantos. "Creo que no comimos nunca", apostilló. Cuestionado por un encuentro en el establecimiento Fogón de la Bahía, recalcó que no sabía siquiera su ubicación.

Algunos profesores de la UCA, no obstante, declararon este miércoles en el juicio que sí comieron con Macías Domínguez con motivo de reuniones de trabajo. Así lo hizo una compañera de su equipo rectoral, quien subrayó que era práctica habitual entre los docentes de la UCA trabajar en fin de semana. "Yo lo hacía desde casa, estaba disponible cualquier día a cualquier hora. He trabajado un 24 de diciembre y un 31", señaló.

Un miembro del grupo de investigación del catedrático y ex vicerrector confirmó igualmente que comió con Macías en Los Tarantos, en el Foster's Hollywood y en otros locales por motivos laborales. "Sí, es posible", testificó. "Hace 14 años de esos encuentros y soy incapaz de recordarlos", matizó.

El gerente de Conectia, una spin-off impulsada desde el Vicerrectorado que lideraba Macías y de la que el propio acusado era socio, también habló de encuentros de trabajo con el catedrático. "Es posible que cenáramos en el Foster´s Hollywood un viernes. Hubo muchas comidas y reuniones, no las recuerdo todas", aseveró.

Por último, un representante sindical de la UCA dijo que era "probable" que hubiese comido con el encausado en cuatro ocasiones, una de ellas, un domingo, y otra, un Martes Santo.