La Navidad tampoco contenta a los comerciantes de Cádiz

Navidad agridulce. Lo que parecía evidente en el ambiente desde finales de noviembre, la falta de ambiente y de una programación a la altura de una capital de provincia que tanto se ha comentado en las semanas que han durado las fiestas tiene en enero el fiel reflejo en el balance que realizan los sectores más directamente vinculados a la campaña navideña. Y al igual que lo ya manifestado por los hosteleros, el comercio del centro de la ciudad también habla de una Navidad agridulce en la que las ventas han quedado algo alejadas de lo que esperan unas tiendas para las que el mes de diciembre y los primeros días de enero son fundamentales.

El balance realizado por los comerciantes es bastante significativo, ya que refleja que hubo más público en las calles que en la Navidad de 2020, pero sin embargo el 80% de las tiendas del casco histórico dice haber vendido lo mismo o menos que el año anterior. Según traslada la asociación de Cádiz Centro, la afluencia de público dejó una cifra media de 50.368 personas al día durante el mes de diciembre, que se incrementó a 65.420 personas diarias recorriendo las calles comerciales del centro en enero; cifras superiores a las 45.017 personas de media registradas las últimas dos navidades (siempre según datos de la propia asociación). El 3 de enero fue el día que más público se contabilizó en las calles del centro, alcanzando el registro las 83.384 personas.

Pese a este notable incremento de público, sólo el 21% de las tiendas asociadas a Cádiz Centro dice haber vendido más que en la campaña navideña del año anterior, frente a un 37% que dice haber vendido lo mismo y un 42% que asegura haber tenido unas ventas inferiores a 2020.

En este escenario que dibuja la campaña de Navidad recién culminada hay varios factores que los propios comerciantes señalan como negativos. Especialmente se refieren a “la falta de aparcamiento, especialmente gratuito, la venta ambulante ilegal, un alumbrado de navidad que resulte atractivo para los visitantes y una programación de actividades más completa y navideña”. Problemas que de hecho se han ido señalando a lo largo de la Navidad y que en buena medida es responsabilidad del Ayuntamiento, que sin embargo realizó un balance excesivamente positivo de la campaña.

Desde la asociación de Cádiz Centro se ha puesto de relieve el esfuerzo realizado por el comercio para estas fiestas de Navidad, habiendo incrementado el presupuesto de la campaña de 60.000 a más de 75.000 euros, habiendo contratado a tres personas (una más que el año pasado) y habiendo desarrollado diversas iniciativas, como “una campaña en medios de comunicación, el engalanamiento de todos sus establecimientos, una fuerte apuesta por la app Club Cádiz Centro, animación en la calle durante todo el periodo navideño y la exposición Cádiz Click en la calle José del Toro”; exposición esta última que permanecerá abierta hasta el próximo sábado 15 de enero y cuya visita tiene un coste de 1 euro.

Pese a este balance agridulce, la asociación de Cádiz Centro traslada su agradecimiento al Ayuntamiento y a la Junta “por las acciones subvencionadas ya que si ambas entidades no hubiera sido posible la realización de una parte de estas acciones”. “Ante un año tan complejo, duro y difícil como este, hemos acabado la campaña con sabor agridulce y hemos recogido todas las sugerencias y peticiones de nuestro colectivo por las que vamos a seguir trabajando. La leve mejora de las ventas y el aumento de visitantes no ha sido suficiente para cerrar la navidad de la forma que nos hubiera gustado, desde Cádiz Centro Comercial tenemos mucho trabajo que hacer y necesitamos la colaboración y ayuda del Ayuntamiento de Cádiz y de todos los comercios que todavía no se han asociado para hacer de la Navidad la campaña que nuestro comercio necesita y merece", afirma el recientemente elegido presidente de la asociación, José Amaya Vidal, convencido de que Cádiz "es la capital de una preciosa provincia donde además de muy buen comercio hay una oferta cultural, gastronómica y de ocio que tenemos que saber explotar y ese será uno de los principales objetivos para este 2022”.